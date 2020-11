Ofqual pour rendre les examens «  moins intimidants  » et pour noter «  plus généreusement  »

Le chien de garde des examens en Angleterre cherche à rendre les papiers GCSE et A-level «moins intimidants» et est prêt à les noter «plus généreusement». Dame Glenys Stacey, régulateur en chef par intérim d’Ofqual, a déclaré que les changements étaient à l’étude pour compenser la quantité de scolarité perdue par les élèves. Le gouvernement a décidé de faire avancer les examens en 2021, mais avec un retard de trois semaines avant leur début, alors que les écoles connaissent des niveaux croissants de perturbations en raison du coronavirus. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Dans une lettre envoyée au secrétaire à l’éducation Gavin Williamson, Dame Glenys a déclaré qu’Ofqual était aux prises avec le «dilemme» du temps d’apprentissage perdu, y compris le fait que certains élèves plus gravement touché que les autres. «Moins intimidant» «Nous examinons quelles autres mesures nous pourrions prendre pour rendre ces examens moins intimidants pour les étudiants, tout en veillant bien sûr à ce qu’ils restent un test équitable de connaissances et de compréhension dans chaque matière», a-t-elle déclaré. Dame Glenys a déjà déclaré que les étudiants pourraient avoir un plus grand choix de questions à répondre, voire des questions à choix multiples. Dans sa lettre, elle a déclaré qu’Ofqual «réfléchissait attentivement à la norme de performance à atteindre». «Impact funeste» Le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson a retardé les GCSE et les examens de niveau A en Angleterre (Photo: Tolga AKMEN / AFP) «Nous voulons nous assurer que les résultats sont suffisamment valides et équitables pour toutes les matières, mais à notre avis, une occasion de reconnaître et de compenser l’impact funeste de la pandémie pour tous les élèves qui se qualifieront en 2021 (et peut-être au-delà), en établissant des normes de performance nationales plus généreusement qu’en temps normal. » En août, il y a eu une forte inflation des notes en raison de la décision d’attribuer les résultats sur la base des évaluations des enseignants. Cela a fait craindre que les étudiants qui passent des examens en 2021 soient doublement pénalisés par une perte de scolarité et une notation plus sévère si la norme revenait à celle observée en 2019. Appel d’annulation Certaines personnes ont exhorté le gouvernement à aller plus loin, les libéraux démocrates appelant à des examens pour être complètement mis au rebut. Dans une autre lettre envoyée à M. Williamson, Daisy Cooper, porte-parole des Lib Dems pour l’éducation, a déclaré: «De nombreux enseignants disent qu’il est désormais impossible d’enseigner tout le contenu requis et que le retard de trois semaines des examens de l’été prochain ne fera pas vraie différence. «Poursuivre les examens sera également profondément injuste étant donné les différentes opportunités que cette année scolaire offre aux étudiants dans différentes régions du pays et les effets différents de l’enseignement à distance.» Elle a appelé à l’utilisation de notes modérées des enseignants à la place – une approche que le gouvernement écossais a déjà décidé d’adopter pour les qualifications National 5, qui sont équivalentes aux GCSE. «En confirmant maintenant que les notes évaluées par un centre modéré seront utilisées cette année, vous pouvez donner aux élèves et aux enseignants une bien plus grande certitude sur la manière de travailler, ce qu’il faut enseigner, quoi et comment évaluer, et quelles matières prioriser pour le reste de l’enseignement. an. » Mme Cooper a déclaré à moi: «Plutôt que de laisser les élèves dans l’embarras et de prendre encore plus de décisions de dernière minute, le gouvernement doit annuler les examens GCSE et A-level à l’été 2021 et établir des plans alternatifs afin que tous les étudiants soient évalués équitablement.

Mollon Pro Crème pour les Mains Smoothing et Lifting Mollon Pro 500 ML Crème pour les Main Smoothing et Lifting Mollon Pro 500 ML : Crème aux propriétés anti-age et régénérante qui permet un renforcement de la structure des fibres de collagène et d'élastine. La peau des mains retrouve toute son élasticité et son tonus. De plus, la crème Mollon Pro nourrit hydrate et lisse la

Beaphar Bâtonnets dentaires pour chien moins de 10 kg Les Bâtonnets dentaires de chez Beaphar contribuent à l'hygiène bucco-dentaire du chien grâce à l’association d’ingrédients spécifiques tels que l'algue brune et l’extrait de thé ver. Procure une haleine fraîche et lutte contre la formation de la plaque dentaire.

Greenies os à mâcher pour chien 23 kg et plus - 4 os (sachet de 170 g ) (DLUO courte) Les os à mâcher Greenies pour chien garantissent une bonne hygiène bucco-dentaire à votre chien. Age de l'animal : Junior 3 à 12 mois, Adulte + 12 moisMarque : GreeniesTaille de l'animal : Petite race 5-15 kg, Race moyenne 15-30 kg, Grande race 30-50 kgContenance : 170 gConditionnement : A l'unitéGoût :

NICE ERA PLUS M Moteur tubulaire radio (ø 45 mm, 8 Nm) avec fins de courses à boutons, pour volets roulants et stores sans caisson NICE - NICE ERA PLUS M Moteur tubulaire radio (ø 45 mm, 8 Nm) avec fins de courses à boutons, pour volets roulants et stores sans caisson NICE. Grâce au moteur ERA PLUS M l'installation et la programmation deviennent plus simples. Les réglages des fins de course se font de façon intuitive et facile avec le bouton

NICE ERA PLUS M Moteur tubulaire radio (ø 45 mm, 50 Nm) avec fins de courses à boutons, pour volets roulants et stores sans caisson NICE - NICE ERA PLUS M Moteur tubulaire radio (ø 45 mm, 50 Nm) avec fins de courses à boutons, pour volets roulants et stores sans caisson NICE. Grâce au moteur ERA PLUS M l'installation et la programmation deviennent plus simples. Les réglages des fins de course se font de façon intuitive et facile avec le bouton

Les Petites Choses Tampons Bio Flux Super Plus 15 unités Les Petites Choses Tampons Bio Flux Super Plus x15 sont produites à base de coton 100% bio et de composants biodégradables afin de garantir douceur, hygiène mais également sécurité et protection de l'environnement. Constitué d'un cœur absorbant et d'un voile de sécurité pour un confort et une sécurité optimal