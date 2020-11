Le nouveau service de diffusion en continu de T Mobile, TVision, se heurte à des accords de distribution

Ce n’est pas seulement le PDG de Discovery, David Zaslav, qui est en colère contre T-Mobile à cause de son service de diffusion télévisée en direct, TVision. ViacomCBS et NBCUniversal crient également au scandale sur la nouvelle offre de l’opérateur de téléphonie, arguant qu’elle viole leurs contrats.

Les préoccupations de ViacomCBS à l’égard de TVision sont similaires à celles de Discovery, qui portent sur la façon dont leurs réseaux sont emballés sur la plate-forme, a déclaré une personne familière avec le sujet à TheWrap. Une autre personne familière avec les discussions de NBCUniversal partageait des préoccupations similaires, faisant valoir que son contrat obligeait T-Mobile à distribuer à la fois les stations NBC et Telemundo détenues et exploitées, ainsi que les filiales locales de NBC à tous les clients de TVision.

T-Mobile a déployé TVision le mois dernier, après des années de rumeurs selon lesquelles il entrerait dans le jeu de streaming. Le service se présente sous deux formes: TVision Live, qui dispose de trois niveaux de service, et TVision Vibe, une option beaucoup plus allégée et moins chère.

T-Mobile a déclaré à TheWrap qu’il «se conforme à nos accords de contenu» et qu’il est «ouvert à l’évolution de nos services».

TVision Live offre un ensemble de réseaux de diffusion et de câble pour entre 40 $ et 60 $. De plus, les abonnés peuvent ajouter des réseaux premium, tels que Starz, Showtime et Epix, à partir de 5,99 $ par mois. TVision Vibe, qui ne coûte que 10 $ par mois, propose une trentaine de chaînes câblées et est celle qui semble attirer la colère des entreprises de médias.

Dans le cas de Discovery, le fait que Vibe n’offre pas tous les réseaux Discovery viole leur accord, soutient Zaslav. Dans le cas de NBCU, le fait que les stations NBC et Telemundo soient hors de Vibe constitue une violation de leur accord de transport, a déclaré la personne. Tout comme Discovery, ViacomCBS et NBCU s’efforcent de remédier à la situation avec T-Mobile.

« Nous avons été très surpris de la façon dont T-Mobile a décidé de regrouper nos réseaux, en particulier parce que nous avons un accord clair selon lequel nos réseaux doivent être transportés sur tous leurs niveaux de base, les offres OTT », a déclaré Zaslav jeudi matin pendant un appel pour discuter des résultats du troisième trimestre de la société. «Alors, caractérisons-le de cette façon: nous sommes en discussion active avec eux pour résoudre rapidement ce problème. Nous ne pensons pas qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils font actuellement. Et ils savent que c’est très clair pour eux et ils s’y concentrent.