Les États-Unis vs. Billie Holiday premier regard sur Lee Daniels Biopic – / Film

Billie Holiday est l’une des chanteuses de blues les plus aimées de l’histoire, mais comme de nombreuses icônes noires qui se taillaient une carrière sous les projecteurs au début du XXe siècle, elle avait une vie embourbée dans les conflits et l’hostilité. Beaucoup avaient des institutions racistes et des communautés racistes qui se battaient contre eux, mais pour Holiday, elle a demandé au gouvernement américain de la chercher. La carrière et la vie glamour de Holiday, ainsi que son conflit avec le FBI, sont au centre du nouveau biopic de Lee Daniels, le États-Unis vs. Billie Holiday. Voir les premières images du drame à venir avec Jour de l’Andra comme le chanteur emblématique de Blues ci-dessous.

Les États-Unis vs. Billie Holiday, premier regard

Vanity Fair a lancé les premières photos à le États-Unis vs. Billie Holiday, un drame qui suit la vie et la carrière du légendaire chanteur de Blues, et le premier long métrage de Daniels en sept ans. Le film suit Holiday au début de sa carrière alors qu’elle est «ciblée par le Département fédéral des stupéfiants avec une opération d’infiltration menée par l’agent fédéral noir Jimmy Fletcher, avec qui elle a eu une liaison tumultueuse.

Les photos montrent que le film plonge à la fois dans le côté glamour de la vie de Holiday, ainsi que dans les aspects les plus inconvenants, y compris les problèmes de drogue de la chanteuse, qui sont devenus une cible d’enquête du FBI après le message politique dans sa musique et ses appels à l’intégration. a attiré l’attention du chanteur.

Le film est réalisé par Daniels, qui a réalisé des drames de prestige et des biopics comme Le Paperpboy, le majordome, et le film oscarisé Précieux, mais a surtout traîné à la télévision ces dernières années, lançant des émissions comme Empire et Étoile. Ce sera le retour de Daniels à la réalisation de longs métrages après 2013 Le majordome, et cela semble être le point culminant de ses projets télévisés avant-gardistes combinés à la réalisation de longs métrages de prestige pour lesquels le réalisateur est connu.

Daniels dirige le film à partir d’un scénario de dramaturge Parcs Suzan-Lori. Jour de l’Andra (Voitures 3) fait ses débuts dans un long métrage d’action en direct en tant que Billie Holiday, dans un rôle qui donnera probablement à la chanteuse nominée aux Grammy Awards sa grande percée, compte tenu du prix précédent de Daniels, chéri aux Oscars. Day est rejoint dans le casting par Trevante Rhodes, Da’Vine Joy Randolph, et Garrett Hedlund.

Les États-Unis vs. Billie Holiday devrait sortir en salles le 12 février 2021…pour l’instant.

