Offre Hulu Black Friday: obtenez 65% de réduction sur un abonnement d’un an

La saison des fêtes est arrivée et il pleut des offres du Black Friday. Hulu a également rejoint le parti et propose une excellente affaire pour ceux qui souhaitent s’abonner au service de streaming.

Pour une durée limitée, Hulu a réduit ses frais d’abonnement annuels pour son plan financé par la publicité de 5,99 $ / mois pendant 12 mois à 1,99 $ / mois pendant 12 mois. Donc, avec cette offre Black Friday, vous finissez par payer 23,88 $ pour un abonnement d’un an à Hulu au lieu de 71,88 $. C’est une économie de près de 50 $, ce qui en fait une affaire assez lucrative.

L’offre est valable pour les nouveaux abonnés éligibles qui n’ont pas été abonnés Hulu au cours des trois derniers mois.

Hulu abrite de superbes émissions de télévision et des films, y compris des originaux populaires tels que The Handmaid’s Tale, Runaways, etc. Le service de streaming propose également de très bons titres à venir, donc si vous l’obtenez à bon marché, vous devriez certainement envisager de vous abonner. Pour en savoir plus sur Hulu, rendez-vous ici. Appuyez ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour obtenir l’offre Hulu Black Friday.