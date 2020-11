PS5 trop fort? Différents modèles de ventilateurs peuvent être la cause

Apparemment, les composants avaient déjà été échangés lors de la production de la PS5, ou Sony s’est appuyé sur différents fournisseurs. Différents modèles de ventilateurs sont installés ici, comme nous l’avons maintenant découvert.

Apparemment, cela signifie qu’une PS5 peut être plus forte que l’autre. C’est ce que rapporte le magazine français Lesnumeriques, qui a démonté plusieurs modèles PS5. La forme et la densité des lames, qui présentent des écarts prononcés, sont frappantes. Cela entraîne logiquement différents profils et niveaux de bruit.

Différences mesurables

Dans le test, le modèle avec un espacement de grille plus fin a été mesuré avec un niveau de bruit de 43 dB, tandis que le modèle de ventilateur avec un espacement de grille plus grossier n’a atteint que 39 dB. Ce n’est pas une énorme différence, mais cela peut être perceptible pour l’une ou l’autre oreille sensible.

Des exemples sonores impressionnants et des images sont disponibles directement sur le site Lesnumeriques, où des différences audibles entre les modèles de ventilateurs peuvent être distinguées.

Selon la vidéo officielle de démontage de Sony pour la PS5, il pourrait même y avoir un troisième modèle de fan en circulation, ce que l’équipe éditoriale n’avait pas. Malheureusement, il n’est pas possible de savoir quel modèle de ventilateur est installé dans la console avant d’acheter. Pour ce faire, vous devez retirer au moins les panneaux latéraux. Dans l’ensemble, cependant, le volume de la PS5 est dans la fourchette et aucune comparaison avec la PS4 Pro à l’époque.

Merci à notre utilisateur Behrang pour le conseil de nouvelles.