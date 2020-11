Observer System Redux Longueur 20% plus longue que la version originale

Observateur: System Redux est une version améliorée de Bloober Team Observateur, et sera lancé exclusivement sur PlayStation 5, PC et Xbox Series X | S. En plus des améliorations techniques, Système Redux lancera un nouveau contenu d’histoire. Et, apparemment, ledit contenu devrait ajouter environ 20% de gameplay supplémentaire à l’expérience globale.

Dans une interview avec Wccftech, le chef de projet Szymon Erdmanski a répondu à une question concernant le nombre d’heures de jeu ajoutées au titre avec de nouvelles quêtes, secrets et options de dialogue. Selon Erdmanski, la quantité exacte de temps de jeu supplémentaire dépend entièrement du joueur. En tant que tel, qui explore tous les coins et recoins de Système Redux sont tenus d’en tirer davantage que ceux qui «vont droit au but». Cependant, Bloober Team estime « qu’il y a environ 20% de gameplay en plus qu’avant », a révélé Erdmanski.

Au cours de l’interview, Erdmanski s’est également exprimé sur Observateur nouveaux mécanismes de jeu. Les extras, a-t-il dit, amélioreront spécifiquement les enquêtes et le travail de détective général. Le chef de projet a expliqué,

Dans Observateur: System Redux, le protagoniste aura quelques nouveaux obstacles à surmonter avant de trouver des preuves. Par exemple, certains ordinateurs nécessiteront un décryptage, d’autres la réparation des circuits électriques. Si Dan n’a pas d’accès légal à certains appartements, il devra se frayer un chemin à travers le système de sécurité.

Erdmanski a noté que, comme il s’agit d’une expérience d’horreur, les joueurs peuvent s’attendre à ce que les nouveaux défis introduisent également quelques nouvelles menaces. Cela devrait particulièrement sembler notable sur PS5 avec DualSense, car le jeu tire parti des haptiques et des déclencheurs adaptatifs du contrôleur.

Bloober Team prévoit de lancer Observateur: System Redux à la date de sortie respective de chaque console nouvelle génération. Le titre d’horreur de science-fiction arrive sur PS5 en Amérique du Nord le 12 novembre, puis arrive en Europe le 19 novembre. Système Redux fera son chemin vers les nouvelles consoles Xbox de Microsoft le 10 novembre.

[Source: Wccftech]