Blood of Zeus Saison 2: à quoi s’attendre

Une nouvelle règle pour le mont Olympe

Sang de Zeus conclut sur la note surprenante qu’Hera réussit réellement dans son plan vindicatif et est capable de tuer Zeus. La finale de la première saison est très prise dans la bataille elle-même et n’a pas le temps de regarder le vide de pouvoir causé par l’absence de Zeus, mais il va falloir qu’il y ait un nouveau dirigeant parmi les dieux. Heron est un descendant de Zeus et il semble qu’il soit préparé pour être candidat, mais il est toujours incroyablement frais pour tout cela.

Il serait prématuré de confier à Heron la responsabilité de l’Olympe et cela ferait de lui une cible parmi les autres dieux. Cependant, d’autres personnages, comme le frère de Heron, Apollo, semblent être plus naturels pour être le nouveau chef d’Olympus. Apollo a mis à sa charge et joue également un rôle dans la guerre contre les géants qui a lieu. La saison deux pourrait même impliquer une sorte de prouesses de force spécialement conçues pour couronner le nouveau souverain du mont Olympe.

Séraphins dans le monde souterrain

Le scénario le plus convaincant qui soit taquiné Sang de Zeus La finale de la saison est l’endroit où Seraphim se termine. L’arc des séraphins à travers Sang de Zeus est sans doute encore plus riche que ce que Heron vit. Leur combat culminant se termine par la mort de Seraphim, mais une scène post-crédits indique que Seraphim est loin d’être terminé. Seraphim apparaît comme un esprit dans le monde souterrain et devient un nouveau pion pour Hadès. Il est ironique que Seraphim ne soit plus la marionnette d’un fou pour devenir l’outil de quelqu’un d’autre.

Clairement, Hadès avait de grands projets contre les dieux et il veut faire des Séraphins un élément crucial de cela. Le ressentiment de Seraphim envers ces divinités est également plus fort que jamais après son combat avec Heron. Il y a plusieurs moments au cours de la première saison qui fournissent une quantité étrange de concentration sur des éléments du monde souterrain et il semble que le but soit de payer ces éléments dans ce qui va arriver. Ce ne serait même pas hors de propos pour Sang de Zeus pour renverser la situation et faire de Seraphim le protagoniste de la deuxième saison afin de donner une perspective unique à tout ce qui s’est passé jusqu’à présent.

Le retour d’Héra et des géants

Sang de Zeus présente de nombreux antagonistes et obstacles dangereux au cours de sa première saison, mais c’est Hera qui s’avère être le cerveau maléfique qui est responsable de la majeure partie de ce drame. La menace d’Héra semble être terminée, mais son destin n’est pas aussi précis que celui de Zeus et il est possible qu’Hera n’attende que le bon moment pour riposter. Quiconque devient le nouveau chef du mont Olympe doit être préparé au retour inévitable d’Héra. De même, les géants sont une autre force majeure d’opposition pour les dieux, mais la saison résout le drame avec eux avec Hera.

