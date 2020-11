SC20 – NVIDIA a dévoilé aujourd’hui le GPU NVIDIA® A100 80 Go – la dernière innovation qui alimente la plate-forme de superinformatique NVIDIA HGX ™ AI – avec deux fois la mémoire de son prédécesseur, offrant aux chercheurs et ingénieurs une vitesse et des performances sans précédent pour débloquer la prochaine vague d’IA et de percées scientifiques .

