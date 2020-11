10 acteurs que vous n’aviez aucune idée étaient dans des films d’horreur

Ce n’est pas un hasard si tant d’acteurs bien-aimés et célèbres ont fait leurs débuts dans les films d’horreur, étant donné que le genre dépend généralement beaucoup moins du pouvoir des stars, permettant aux jeunes interprètes de couper leurs premiers chèques d’équité dans le cadre d’un ensemble condamné.

Et alors que nous savons tous que Kevin Bacon a été poignardé à la gorge le vendredi 13, Johnny Depp a été aspiré dans un lit dans A Nightmare on Elm Street, et Paul Rudd est apparu dans Halloween: La malédiction de Michael Myers, il y a beaucoup d’acteurs vous n’avez probablement jamais réalisé que vous êtes apparu dans des films d’horreur.

Plus tôt dans leur carrière, bien avant de devenir des noms connus, ces 10 acteurs ont tous fait un clin d’œil et vous le manquerez, sous les apparitions radar dans les principaux films d’horreur, que ce soit dans le décor d’arrière-plan ou dans des parties de soutien plus manifestes. .

Et donc, si vous décidez de regarder l’un de ces films sans consulter d’abord la liste des acteurs, vous serez probablement complètement abasourdi si vous repérez ces apparitions surprises.

Heureusement, dans la plupart des cas, les acteurs ne se sont pas embarrassés, même si de par leur nature ces performances étaient largement plus oubliables que tout …