Confusion quant à la disponibilité d’Erling Haaland and Co. dans les clubs

La mise en quarantaine nationale ordonnée pour les joueurs nationaux de l’adversaire autrichien de la Ligue des Nations, la Norvège, sème également la confusion dans leurs clubs. Avec l’attaquant vedette de Dortmund Erling Haaland, par exemple, il n’était toujours pas clair lundi s’il serait autorisé à jouer en Bundesliga allemande contre le Hertha BSC Berlin samedi. Des informations en provenance de Norvège selon lesquelles le joueur de 20 ans, comme les autres joueurs de l’équipe, pourrait faire face à une amende en cas de mission ont étonné à Dortmund.

Haaland and Co. a été libéré des quartiers de l’équipe à Oslo dimanche. Cependant, les autorités sanitaires norvégiennes ont ordonné une quarantaine à domicile de dix jours dans un endroit choisi par eux-mêmes. La raison en est une conclusion positive de la couronne chez le professionnel de Galatasaray Omar Elabdellaoui. Une équipe B de réservistes post-nommés, dont seulement cinq ont l’expérience de l’équipe A, se rendra aux éliminatoires de la Ligue des Nations mercredi à Vienne.

Selon ses propres déclarations, Dortmund tente de clarifier l’affaire Haaland. Des pourparlers auraient lieu à la fois avec le département local de la santé et l’association norvégienne. Hope a fait au club un message du rival de la ligue de Leipzig. Selon les informations de RB Leipzig, le collègue attaquant de Haaland, Alexander Sörloth, n’a qu’à montrer le test corona négatif commun à tous les rapatriés, qui a été effectué lundi, et peut ensuite recommencer à s’entraîner.

Haaland: différents signaux de la Norvège

Il y avait auparavant différents signaux de la Norvège quant à savoir si Haaland et ses collègues de l’équipe nationale pourraient réellement faire face à des pénalités s’ils jouent pour leurs clubs ce week-end. Comme l’a rapporté le radiodiffuseur NRK, la municipalité d’Oslo a accepté le voyage de retour des légionnaires, à condition qu’ils rentrent directement chez eux et y restent jusqu’à la fin de la période de quarantaine de dix jours.

Le médecin d’Oslo, Tore W. Steen, a déclaré au journal « Dagbladet » qu’une violation serait interprétée par la partie norvégienne comme une violation de la quarantaine et le non-respect des conditions de départ. L’article 8.1 de la loi norvégienne sur la protection contre les infections stipule que les violations intentionnelles ou par négligence de la loi peuvent entraîner des amendes ou jusqu’à deux ans de prison.

Cependant, la chef du département de football de la Fédération norvégienne de football NFF, Lise Klaveness, a signalé lundi qu’une élan pour leurs clubs ne devrait guère avoir de conséquences pour Haaland and Co. Les joueurs n’ont aucune raison et ne devraient pas enfreindre les règles, a-t-elle déclaré à l’agence de presse NTB. « Mais les responsabilités des autorités norvégiennes et la portée des règles et règlements norvégiens prennent fin lorsque les joueurs quittent le pays. »