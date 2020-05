Nouvelles demandes de soumissions pour le mois d’août de DC dues vendredi 15 mai

Crédit: DC



Oui, Virginie, il y aura bientôt de nouvelles sollicitations DC.

DC a informé les détaillants que les sollicitations et les illustrations pour les bandes dessinées en vente d’août seront publiées ce vendredi 15 mai. Conformément à la procédure standard, la publication des sollicitations précédera mai / juin chez Diamond Comic Distributors. Aperçus catalogue (pour les titres en vente en août) le 27 mai.

L’éditeur a également informé les détaillants que « de nombreuses bandes dessinées initialement sollicitées pour la vente de juin passeront maintenant à la vente de juillet » et ils prévoient d’annoncer tous les détails de ce changement d’horaire la semaine prochaine.

Cela est devenu évident lorsque DC a publié son calendrier révisé de juin la semaine dernière, qui comprenait 71 nouvelles sorties de bandes dessinées.

Cependant, il pourrait aussi y avoir un tout nouveau produit en juillet. DCeased: Dead Planet # 1, le début d’une série limitée à six numéros, sera mis en vente le 30 juin et un deuxième numéro, auparavant non sollicité, pourrait sortir en juillet.

DC a également annoncé le non-sollicité précédemment Harley Quinn # 75 sera mis en vente le 5 août.

Les sollicitations d’août de DC peuvent sembler nettement différentes de celles de Marvel. Le dernier éditeur a publié un calendrier de sortie beaucoup plus conservateur jusqu’au début de juillet, ce qui signifie que Marvel sera probablement en train de solliciter des bandes dessinées précédemment sollicitées au cours des mois d’été.