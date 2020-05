Shane Warne révèle un été anglais sauvage qui a lancé la carrière de test

La légende australienne du cricket Shane Warne s’est ouverte sur l’été anglais sauvage qui a lancé son ascension dans le Test XI d’Australie en 1992.

Bien avant de devenir le roi du spin australien, Warne, fou de football, nourrissait des aspirations à jouer dans la VFL pour St Kilda.

Cependant, après que ses rêves de pied ont été brisés en 1988, Warne a certes été laissé sans but jusqu’à ce qu’il reçoive l’appel téléphonique qui allait changer sa vie et changer à jamais la trajectoire du cricket australien.

« Ma vie n’allait pas vraiment nulle part. J’étais plutôt dans les décharges pour être honnête que mon rêve a été brisé », a-t-il déclaré à Fox Sports. Une semaine avec Warnie.

« Un de mes amis, Ricky Gough, m’a appelé et m’a dit: » Pourquoi n’avez-vous pas un an de foot et venez jouer au cricket en Angleterre? «

Un été anglais alimenté par le cricket et les bières a effectivement lancé Warne sur la voie de la célébrité du cricket (Getty)

« Je jouais en troisième ou quatrième année en Australie – j’étais numéro un au bâton cinq ou six, et je jouais à quelques jambières. J’ai peut-être joué un match dans les secondes en 1988-89.

« Les 12 à 18 prochains mois, ma vie a complètement changé. J’allais jouer au foot VFA pour Sandringham, (mais) je suis allé en Angleterre pour jouer au cricket. »

Warne a révélé comment il a pris 20 kilogrammes incroyables sur une période de six mois au Royaume-Uni en raison d’une consommation excessive d’alcool avec ses coéquipiers anglais au Imperial Cricket Club, aujourd’hui disparu.

« Je suis arrivé et ils ont dit (avoir) une pinte ou une demi-pinte. La pinte était (568 ml) et la demi-pinte était un pot », se souvient-il.

« Ils ont dit » vous, les Australiens, vous pouvez boire un peu, n’est-ce pas? Eh bien, venez prendre une pinte « . Donc, l’ego était comme si vous deviez avoir une pinte et non la petite moitié. «

Le premier rêve de Warne était de poursuivre une carrière dans l’AFL avec les Saints avant d’être rejeté (Getty)

« Je suis arrivé à environ trois ou quatre pintes et je pensais que ça allait … mais ils en buvaient tous 10!

« J’ai dit d’ici la fin de cet été que j’aurais 10 pintes, et j’en ai eu 10. J’étais assez solide ces derniers mois, buvant 10 pintes! »

Le joueur de 50 ans a également rappelé la période intermédiaire entre son rêve de l’AFL brisé et le début de sa carrière de cricket.

« J’ai fait quelques semestres à TAFE en comptabilité … le droit des contrats m’a fait. C’est tout, j’ai dit ‘je ne le fais plus' », a-t-il déclaré.

« J’ai gagné 1 000 dollars avec un mec dont la famille possédait un bar à lait à Brighton en jouant au poker.

Warne a été forcé de faire des petits boulots même après être entré dans l’équipe australienne de test en 1992 (Getty)

« J’ai ensuite travaillé chez Patterson Joaillerie en faisant des chevalières. »

«Je livre des pizzas pour de l’argent supplémentaire, je travaille chez les bijoux de Patterson en faisant des chevalières, puis j’ai obtenu un emploi à temps plein chez Forty Winks pour la livraison de lits.

Incroyablement, même après sa percée internationale en 1992, Warne livrait toujours des pizzas en raison du maigre paquet de paie pour les joueurs de cricket à cette époque.

« Je livrais des pizzas un vendredi soir alors que je ne jouais pas au cricket pour l’Australie », a-t-il déclaré.

« Nous n’avions que 3 000 $ pour un an. Je ne pouvais pas me permettre de vivre avec ça, alors j’ai livré des pizzas un vendredi soir alors que je ne jouais pas pour l’Australie ou Victoria. »

« Je pense que j’ai eu 15 $ ou 20 $ pour ça, et une pizza était environ dix – donc il ne me restait pas grand chose, c’est sûr. »