A Secret Love (histoire de couple lesbien) détails et informations que vous devez savoir avant de le regarder !!

A Secret Love (histoire de couple de lesbiennes) Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails, vous devez savoir. Il s’agit d’un film documentaire américain. Il s’agit d’un couple de lesbiennes. Le film a été créé par Cris Bolan. Son producteur est Ryan Murphy. Jason Blum est le producteur exécutif du film. C’est sous la bannière de production Blumhouse.

L’intrigue de «Un amour secret»

L’histoire parle d’une femme qui a gardé sa relation lesbienne secrète pour sa famille pendant environ sept ans. C’est une ancienne joueuse de baseball.

Cris Bolan a écrit l’histoire de ses deux grandes tantes Terry Donahue et Pat Henschel, qu’il a récemment visitées.

Date de sortie de « A Secret Love »

Il a récemment été publié le 29 avril 2020. Il est sorti sur Netflix. Le film allait d’abord être diffusé sur South by Southwest. Mais en raison du coronavirus, l’événement a été annulé. Donc, il est sorti sur Netflix.

Le casting de « A Secret Love »

Terry Donahue, Pat Henschel et Diana Bolan

La critique de «Un amour secret»

Ce film montre l’amour entre deux femmes. Mais ils ont vécu en public comme de chers amis pendant environ six décennies.

Pat Henschel et Terry Donahue font partie du film. C’est un documentaire des deux. Cela s’appelle «Un amour secret».

Le documentaire s’ouvre sur les femmes âgées. La nièce proche de Terry Donahue, Diana, veut qu’elle entre dans une maison de soins infirmiers. Pat Henschel est affectueux de faire le pas.

Vous serez surpris que le film soit réalisé par le fils de Diana, Cris Bolan. Qui a essayé d’approfondir la vie de ses tantes Terry Donahue, Pat Henschel? Dans le film, vous découvrirez leur relation après un certain temps dans le film. Dans la cinquantaine et la soixantaine, Terry et Pat se sont entourés d’amis homosexuels. Cette vision de la communauté des femmes.

Le film dure une heure et demie. Il représente Terry et Pat au début de leur vie de couple.

Le film est magnifique au cours de ces progressions, quand il analyse comment, dans une période difficile, Terry et Pat ont construit leur propre espace de liberté et d’amour.

Vous pouvez regarder le film sur Netflix. Si vous voulez voir une nouvelle histoire, ce sera le meilleur film pour vous.

Bon visionnage!!

