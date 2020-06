Nouvelles de la LNR, Phil Gould et Paul Gallen se disputent un appel controversé

Le gourou de la LNR, Phil Gould, et le grand Paul Cronulla Sharks, Paul Gallen, se sont affrontés lors d’un appel sans appel controversé lors de la victoire 22-8 de Melbourne contre les Rabbitohs.

Au début de la seconde moitié, Gerard Sutton a accordé un essai à la star de Storm, Jahrome Hughes, qui s’est frayé un chemin à travers la ligne de Souths pour un superbe essai en solo.

Cependant, après examen, le bunker a estimé que l’attaquant de Melbourne, Tino Faasuamaleaui, s’était arrêté dans la ligne défensive de South Sydney et avait empêché le talonneur Damien Cook.

C’est malgré le fait que le cuisinier a facilement manoeuvré autour de son adversaire et est revenu dans la formation défensive.

Storm a tenté de renverser (Neuf)

L’essai fut finalement annulé et la décision laissa Gould frapper le toit de la boîte de commentaires avec incrédulité.

« Il (Cook) est allé plus loin qu’il ne le devait, il n’a pas été retenu », a déclaré Gus dans le commentaire de Nine.

« Non, non, non, non. Cher oh cher oh cher!

« Il (Faasuamaleaui) s’arrête dans la ligne parce que Damien Cook le tient. Damien Cook le libère et passe ensuite là où il devait se rendre.

« C’est l’appel le plus ridicule. »

Après avoir joué à plein temps, la légende de la ligue de rugby était toujours cordée avec l’appel et a abordé le problème avec Gallen qui avait une hache à broyer avec son partenaire d’entraînement de longue date.

En regardant une rediffusion de l’incident lors du Knockoff du vendredi soir de Nine, les deux grands se sont attaqués:

Gould: Que dire de cela? Mon Dieu.

Gallen: Ce n’était pas un essai, nous y reviendrons plus tard Gus.

Gould: C’est un essai.

Gallen: Ce n’était pas un essai

Gould: Vous les jeunes gars, vous n’en avez aucune idée. Dinkum juste.

Paul Gallen et Phil Gould verrouillent les cornes (neuf)

Gallen: Ce n’était pas un essai.

Gould: Je ne sais pas à quel jeu tu joues.

Gallen: Je ne joue pas mon pote, je suis assis ici avec toi.

Gould: Vous devriez être si heureux de ne pas avoir joué dans le Gal des années 80, fair dinkum.

Heureusement pour les officiels, l’essai en question n’a pas joué le rôle décisif dans l’affrontement de vendredi soir après que la tempête s’est ralliée et s’est enfuie avec la victoire de 14 points.

La défaite fera glisser South Sydney plus loin des huit premiers à la fin de la quatrième manche.