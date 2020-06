The Politician Saison 2 Cast, bande-annonce, date de sortie, épisodes et tous les détails à connaître de Netflix

– – –

Mises à jour de la saison 2 de Netflix The Politician: En 2019, The Politician est sorti et s’est avéré être l’un des meilleurs spectacles sur Netflix. L’histoire parle d’un enfant qui rêve d’être président des États-Unis et pour ce faire, il doit d’abord devenir président du corps étudiant. Il doit le faire pour qu’ils puissent entrer à Harvard en premier.

Il doit tout faire dans le cadre de sa moralité et de son image publique pour atteindre ces objectifs. Pour la saison 2, l’émission a maintenant été renouvelée et nous avons hâte de voir ce qui se passera ensuite.

Le casting de The Politician Saison 2

La plupart des acteurs reprenant leur rôle pour le deuxième volet du spectacle. Le casting de l’émission comprend Benjamin Barrett (également vu à Badsville) comme Ricardo, Sway Balaban comme Keaton Hobart, Rahne Jones comme Skye Leighton, David Corenswet (également vu à Hollywood) comme River Barkley, Zoey Deutch (également vu dans Before I Fall ) comme Infinity Jackson, Lucy Boynton (également vu dans Bohemian Rhapsody) comme Astrid Sloan, Julia Schlaepfer (également vu dans Charlie Says) comme Alice Charles, Theo Germaine (également vu dans Work In Progress) comme James Sullivan, Laura Dreyfuss (également vu dans Glee) comme McAfee Westbrook, Ben Platt (également vu dans Pitch Perfect) comme Payton Hobart.

Date de sortie de la bande-annonce

Quelques images ont été rendues publiques. La bande-annonce n’est pas sortie pour l’instant. Concernant la bande-annonce, nous vous mettrons à jour prochainement.

Nombre d’épisodes

Dans le premier épisode, il y avait huit épisodes et la durée d’exécution était de 28 à 60 minutes. Nous verrons 8 épisodes dans la saison 2 de The Politician et la durée serait également d’environ 28 à 60 minutes cette saison.

Date de sortie de la saison 2

La première saison du spectacle est sortie en 2019 et les créateurs ont dit qu’ils voulaient ramener ce spectacle dans un an. Pour l’instant, la date de sortie n’a pas été annoncée.

