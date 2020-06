Nouvelles de la LNR, Comment un marché commercial non réglementé de la LNR a conduit à la rupture des contrats

Le gourou de la LNR, Phil Gould, a ciblé les problèmes systématiques qui ont permis aux gestionnaires de joueurs de dominer le marché de la LNR avec des contrats gonflés que de nombreuses stars bouclent sous le contrôle de.

Les cas de joueurs très bien payés ne respectant pas leurs contrats ne semblent qu’augmenter alors que la ligue obtient de riches accords de diffusion dans un cycle médiatique 24h / 24 et 7j / 7.

En un clin d’œil, les perspectives prometteuses peuvent être réduites à des sacs de frappe hebdomadaires alors que les attentes des fans, des journalistes et des experts s’effondrent dans des affichages hautement contrôlés sur le terrain.

Alors que Gould a cessé d’excuser les mieux payés du jeu qui se trouvent clairement dans des circonstances heureuses, il a pointé du doigt un marché commercial non réglementé du Far West qui avait été détourné par des gestionnaires de joueurs avertis préoccupés par le dollar le plus bas.

« Avec le système de gestion des joueurs que nous avons et avec le fait que nous n’avons aucune restriction sur les joueurs qui se déplacent entre les clubs de la LNR – il n’y a pas de repêchage, il n’y a pas de fenêtre de négociation – les gestionnaires de joueurs ont tout le pouvoir », a déclaré Gould au Nine’s 100. % Footy.

Ben Hunt (Getty)

« Le processus n’est pas bon et n’a pas été bon depuis longtemps. Ce n’est pas la faute des joueurs. Et honnêtement, les joueurs ne peuvent pas faire face à l’examen minutieux qui vient avec cet argent. Vous devez être très prudent la personnalité à laquelle vous donnez cet argent.

« Il y a des managers de joueurs qui ont une vraie sensation pour le jeu, ils ont une affinité pour le jeu et ils comprennent le marché. Il y en a d’autres qui sont simplement à la recherche de chaque centime qu’ils peuvent obtenir.

« Il est donc très difficile pour les clubs de comprendre le système, car il n’y a pas de contrôle. Le processus de négociation est fortement favorisé par le manager des joueurs.

« Vous devez être très prudent avec les personnes que vous employez pour ce type de contrats. L’une des choses que je faisais était de m’asseoir personnellement avec le joueur et de dire: » Est-ce que tu vas pouvoir jouer pour cet argent? » » «Savez-vous ce que cela signifiera en termes de contrôle?

Gus et Gal enflamment la règle des six

« Le plus gros contrat que j’ai jamais offert dans ma vie était pour Johnathan Thurston parce que je savais que s’il venait dans notre club, il gagnerait des matchs. Il nous obtiendrait un retour. »

Paul Gallen, grand génial des Cronulla Sharks, a convenu, soulignant les cas du meneur de jeu des Titans Ash Taylor et du demi-arrière des Dragons Ben Hunt, qui se sont encore une fois retrouvés dans le collimateur, les côtés en difficulté.

« Les joueurs ne demandent pas d’argent, les managers entrent et négocient les frais », a déclaré Gallen.

« Avec cela vient de grandes attentes et une grande responsabilité de contribuer aux victoires le plus souvent. Si cela ne se produit pas, il y a un examen minutieux partout en vous.

« Vous regardez le jeune Taylor de Gold Coast. Ce pauvre gamin vient chaque semaine à cause de ses performances. Il n’a tout simplement pas pu livrer quoi que ce soit. »

Ash Taylor (Getty)

Gould a ajouté: « Il (Taylor) n’a jamais été un joueur d’un million de dollars. Mais vous avez une situation avec un club en difficulté avec leur seul vrai meneur de jeu.

« Ensuite, c’est la capacité du manager du joueur à entrer et à dire » On nous a offert ceci ici et cela là-bas « . Ensuite, vous regardez » Que se passe-t-il si nous le perdons? » « Que se passe-t-il si nous ne le signons pas, que nous reste-t-il? Ensuite, cela augmente également cette valeur.

« Nous (Panthers) avons rencontré Ben Hunt, en même temps qu’il a rencontré les Dragons. Je sais ce que les Broncos lui ont offert et je sais ce que nous lui avons offert, et je sais ce qu’il lui a offert par les Dragons et c’était loin, non même dans le même code postal que ce qu’il a fini par y sécuriser.

« Maintenant, ce n’est pas la faute de Ben Hunt, son manager a fait un excellent travail. Le processus de négociation est très fort et un club ne peut pas se permettre de perdre un compatriote. »

« Mais cela revient à la question » Pouvez-vous jouer pour cet argent? » « Pouvez-vous jouer avec la responsabilité que cet argent va apporter? » «