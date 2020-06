Vidéo spéciale Pitch Black 4K Blu-ray en août

Pitch Black est l’un des meilleurs films de science-fiction des années 90 et a aidé à présenter le monde à vin Diesel. Arrow Video sort le film sur Blu-ray 4K en août, avec plusieurs coupes du film et des tonnes et des tonnes de fonctionnalités spéciales. Les coupes théâtrales et du réalisateur du film seront disponibles en 4K, et des commentaires avec les acteurs et l’équipe seront là. Nouvelles interviews avec le Pitch Black cast moins Diesel sont présents, bien qu’il soit partout dans les caractéristiques spéciales que nous avons vues auparavant. Même l’anime court Les Chroniques de Riddick: Dark Fury est inclus, et qui a son propre ensemble de fonctionnalités spéciales. Les premiers pressages comprendront également un livret contenant des essais et des interviews d’archives. Découvrez la toute nouvelle couverture de la version et la liste complète des fonctionnalités spéciales ci-dessous.

Liste des fonctionnalités spéciales du Pitch Black 4k Blu-ray

Nouvelle restauration 4K par Arrow Films de The Theatrical et Director’s Cuts du film, approuvée par le réalisateur David Twohy

Présentation Blu-ray 4K (2160p) 4K en Dolby Vision (compatible HDR10)

Surround DTS-HD MA 5.1 d’origine sur les deux coupes

Sous-titres anglais facultatifs pour les sourds et les malentendants sur les deux coupes

Commentaire d’archives avec le réalisateur David Twohy et les stars Vin Diesel et Cole Hauser

Commentaire d’archives avec le réalisateur David Twohy, le producteur Tom Engelman et le superviseur des effets visuels Peter Chiang

Nightfall: The Making of Pitch Black, une interview récemment filmée avec le réalisateur / co-scénariste David Twohy

Black Box: Jackie’s Journey, une interview récemment filmée avec l’actrice Rhiana Griffith

Black Box: Shazza’s Last Stand, une interview récemment filmée avec l’actrice Claudia Black

Black Box: Bleach Bypassed, une nouvelle interview filmée avec le directeur de la photographie David Eggby

Black Box: Cryo-Locked, une interview récemment filmée avec le superviseur des effets visuels Peter Chiang

Black Box: Primal Sounds, une interview récemment filmée avec le compositeur Graeme Revell

The Making of Pitch Black, une courte featurette en coulisses

Pitch Black Raw, une comparaison entre les premiers tests CG et le métrage final

Images supplémentaires des coulisses du tournage du film

Fonctionnalités bonus des archives 2004, y compris une introduction de Twohy, A View Into The Dark et Chronicles of Riddick Visual Encyclopedia

Johns ‘Chase Log, une courte préquelle narrée par Cole Hauser détaillant la chasse du personnage pour Riddick

The Chronicles of Riddick: Dark Fury (en écran large 16: 9 avec audio DTS-HD MA 5.1), un court métrage d’animation réalisé par Peter Chung qui sert de pont entre Pitch Black et The Chronicles of Riddick, avec des performances vocales de Vin Diesel , Keith David et Rhiana Griffith reprenant leurs rôles

Les bonus de Dark Fury incluent Bridging The Gap, Peter Chung: The Mind of an Animator, A View Into The Light et une version « pré-animation » du film

Slam City, une bande dessinée animée sur le site officiel du film

Into Pitch Black, un spécial TV offrant un aperçu alternatif non canon de ce qui s’est passé avant et après les événements du film

Raveworld: Pitch Black Event, images d’un événement de musique de danse organisé pour promouvoir le film

Remorques théâtrales, plus remorques pour les deux suites et le jeu vidéo

Galeries d’images

Pochette réversible avec des illustrations « nuit » et « jour » nouvellement commandées par Luke Preece

Premier pressage uniquement: livret de collection contenant de nouveaux écrits de Simon Ward sur les conceptions des créatures du film (y compris une nouvelle interview avec le créateur de créatures Patrick Tatopolous), des notes de production originales et des informations sur le site officiel du film, et une interview d’archives avec Vin Diesel de Starlog magazine; plus une O-card à collectionner avec une variante « nuit » de Luke Preece

