Nouvelles de cricket australien | Lloyd Pope à la recherche des conseils de Mitchell Swepson, perspective de rotation des jambes

Lloyd Pope, un espoir de jambe, dit qu’il recherchera le choix d’essai Mitchell Swepson pour obtenir des conseils sur la survie – puis la prospérité – dans le cricket de Sheffield Shield.

Pope, 21 ans, a fait des comparaisons prématurées avec Shane Warne lorsqu’il a joué le rôle d’un international junior australien et a fait un apprentissage difficile dans le cricket senior.

Il a disputé quatre matches de Sheffield Shield pour l’Australie du Sud cette saison, prenant 5-164 lors de son premier coup sûr contre l’Australie-Occidentale, mais s’est ensuite battu pour la traction.

Son record de la saison est de huit guichets à une moyenne de 86,25, concédant 5,30 points par plus et prenant 97,5 balles par renvoi. Il est allé sans guichet en trois manches et ses autres sorties ont été 2-203 et 1-169.

Swepson, 27 ans, est en feu. En seulement trois matchs pour le Queensland, il a dépassé le décompte des guichets Shield avec 23 scalps à 21,17; effectuant trois traits consécutifs de cinq guichets, ne concédant que 2,41 points par passage et frappant toutes les 52,5 balles.

Lloyd Pope (C) célèbre un guichet Sheffield Shield pour l’Australie du Sud. (Getty)

« C’est un scénario très, très difficile et ces terrains étaient un peu difficiles à jouer », a déclaré Pope à Sky Sports Radio, faisant référence aux premiers tours de Shield qui étaient confinés aux terrains d’Adélaïde.

« Comme Swepson l’a en quelque sorte démontré, les filateurs peuvent le faire. C’est quelque chose auquel j’aspirais, il a vraiment très bien joué au bowling et je suis impatient de discuter un peu plus avec lui et d’apprendre certains de ses trucs et astuces. Je pense que son rythme était vraiment bon, donc c’est quelque chose dont je peux apprendre.

« Il y a des tas d’occasions d’apprentissage et ça a été une très grande étape dans ma carrière, faire ces courses et jouer au bowling quand c’est le plus difficile. J’espère que quand j’arriverai sur des terrains un peu plus favorables, je pourrai peut-être commencer faire un peu mieux aussi. «

Alors que Swepson fait partie de l’équipe de test australienne et a été vanté pour ses débuts au SCG par l’ancien capitaine Ian Chappell, Pope a l’intention de faire ses preuves dans le cricket de Shield avant de rêver d’un green baggy.

« Un scénario de rêve absolu serait de cimenter mon [Shield] place », a déclaré Pope à propos de sa saison 2020-21.

«Je devrais en quelque sorte intensifier mes efforts pour le faire, mais les gars de l’équipe Shield sont géniaux et Dizzy, Jason Gillespie, a été un excellent ajout à notre équipe en tant qu’entraîneur.

« Il met vraiment du temps en moi et j’ai le sentiment que je vais continuer à jouer au cricket pour l’Australie du Sud, ce qui est vraiment très bien. J’espère que je pourrai continuer à faire ça. »

Mitchell Swepson célèbre un guichet pour le Queensland contre l’Australie du Sud; celui de Lloyd Pope. (Getty)

Interrogé sur les premières comparaisons avec Warne, Pope a dit qu’il les avait prises dans la foulée.

«J’essaie juste de me dire que je ne suis pas lui», a déclaré Pope.

« Je suis assez différent de lui, probablement sur et en dehors du terrain. »

L’ancien paceman de Test et animateur de radio Stuart Clark est intervenu: « Il va entendre ça – il ne sera pas content de toi, Lloyd! »

Pope a poursuivi: « Il est évidemment un joueur fantastique pour l’Australie.

« Nous en avons beaucoup parlé à mes entraîneurs et l’action de mon bras est très, très différente. C’est beaucoup plus élevé. Mon vol de balle est différent de lui, toutes ces sortes de choses.

« Je peux regarder les bonnes choses qu’il a faites dans sa carrière et essayer de reproduire des sortes de petits morceaux de ça, mais il n’est probablement pas le quilleur que j’essaie de copier principalement. Probablement dans les résultats, je suppose, mais pas dans l’action et ce genre de choses. «