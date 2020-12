10 idées folles de Zack Snyder pour le DCEU que nous pourrions voir dans la coupe Snyder

Après avoir assumé la tâche apparemment impossible d’amener Watchmen sur grand écran – sans parler de son travail d’adaptation des 300 de Frank Miller – Zack Snyder semblait être le candidat idéal pour redémarrer Superman avec Man of Steel. Le film n’était pas du goût de tout le monde, bien sûr, et Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016 s’est avéré être encore plus diviseur.

À ce stade, le cinéaste était profondément engagé dans le tournage de Justice League. Craignant que sa vision sombre de ces personnages aliénerait une fois pour toutes les cinéphiles, Warner Bros. a demandé au réalisateur des Avengers, Joss Whedon, d’écrire et de diriger une série de reprises approfondies. Maintenant, cependant, Snyder a la chance de #ReleaseTheSnyderCut sur HBO Max en 2021.

Au fil des ans, Snyder a révélé de nombreux détails sur ce qu’il avait tourné pour sa version du film, mais aussi beaucoup d’autres moments et idées qu’il n’a jamais eu la chance d’apporter à l’univers étendu de DC.

La question est de savoir combien d’entre eux feront partie des quatre heures (plus) « Snyder Cut » de Justice League? Eh bien, il semble que les commentaires récents du réalisateur soient une indication, et que vous aimiez ou détestiez son travail, on ne peut nier que les voir devenir une réalité serait sacrément incroyable …