Nouvelles de boxe Mike Tyson | Sonny Bill Williams répond au combat vanté

Sonny Bill Williams dit qu’il est prêt à briser une interruption de cinq ans de la boxe pour monter sur le ring avec Mike Tyson.

Le mégastar footy cross-code, 34 ans, a été présenté comme un adversaire potentiel pour Tyson dans le cas improbable où l’ancien champion du monde des poids lourds pourrait être attiré en Australie.

Tyson, 53 ans, est de retour à l’entraînement en vue de participer à des combats d’exposition pour la charité. SBW a déclaré à neuf journalistes Danny Weidler, dans son Sun Herald colonne, qu’il aimerait faire face à «Iron Mike».

Sonny Bill Williams et Mike Tyson. (Sydney Morning Herald)

« Si c’est pour une bonne cause, j’aimerais monter sur le ring avec Mike Tyson », a déclaré Williams à Weidler.

« Ce serait un honneur … un moment fort de sa carrière de partager la bague avec une figure emblématique du sport mondial.

« J’ai grandi en regardant Tyson et ses combats. Il est difficile de ne pas admirer la puissance et la férocité de Tyson comme tant d’autres sportifs du monde entier. Ce serait un moment humiliant et surréaliste dans ma vie de le regarder et de savoir que je faisais face à l’un des grands du sport. «

Tyson (50-6, 44 KO) était l’artiste à élimination directe le plus redouté de la boxe et son plus jeune champion du monde des poids lourds, atteignant le sommet à 20 ans.

SBW (7-0, 3 KO) a combattu pour la dernière fois en 2015, battant Chauncey Welliver à Sydney. Son avant-dernier combat était contre Frans Botha, qui a perdu contre Tyson par KO en 1999, avec l’as de rugby qui a remporté une décision unanime extrêmement controversée dans un combat qui a été raccourci de deux tours.

Williams a été nommé par le promoteur de boxe australien Brian Amatruda comme un adversaire potentiel pour Tyson s’il venait en Australie, aux côtés de la légende de la LNR Paul Gallen et du grand Barry Hall de l’AFL.

Gallen (9-0-1) a dit Large monde du sport qu’il ne pourrait pas résister à combattre Tyson si le combat devenait en quelque sorte une proposition réaliste – mais il insisterait pour être payé, étant donné le danger posé par le pouvoir légendaire d’Iron Mike.

L’icône de boxe australienne Jeff Fenech a averti que Tyson pourrait tuer l’un des footballeurs s’ils se battaient – une question que SBW a refusé de commenter.