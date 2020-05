Avatar 2: Date de création, distribution, bande-annonce, critiques, intrigue et tous les détails

– Publicité –



Cela fait plus de dix ans qu’Avatar a battu le record de tous les temps au box-office et il a maintenant perdu sa couronne face à Avengers Endgame. Mais cela n’inquiétera pas le réalisateur James Cameron alors que nous continuons d’attendre Avatar 2. Si quoi que ce soit, cela lui donne un peu d’espoir que cette quête apparemment sans fin en vaudra la peine.

Le directeur a dit que «Ce qui m’a le plus effrayé à propos de la création d’Avatar 2 et d’Avatar 3, c’est que le marché a peut-être tellement changé qu’il n’était tout simplement plus possible d’inciter les gens excités à l’idée d’aller s’asseoir dans une pièce sombre avec un tas d’étrangers à regarder quelque chose. »

James avait toujours eu le plan de retourner dans le monde de Pandore – c’est juste celui qui prend un temps terriblement long. Nous obtenons apparemment quatre suites à son hit de CG qui verra la série se dérouler jusqu’en 2027.

La date de sortie d’Avatar 2:

Pour couper une longue histoire, Avatar 2 va finalement être publié en décembre 2021, après avoir été repoussé à partir de décembre 2020. La production se poursuivra malgré la situation de verrouillage en cours dans le monde entier.

Date de sortie d’Avatar 5

Comme il a été mentionné précédemment, un nouveau film Avatar suivra tous les quatre ans jusqu’à Avatar 5 en décembre 2027. Eh bien, c’est le plan de toute façon. Si vous voulez également l’histoire complète du long et long voyage de la suite à l’écran, voici. En y repensant, il semble presque absurde que le film à venir devait sortir en décembre 2014, et Avatar 3 était prévu pour décembre 2015.

Maintenant, ces dates ont été repoussées, vous ne serez pas surpris d’apprendre. En 2016, le tournage devait commencer sur Avatar 2. Mais avril allait et venait, et le tournage n’a jamais commencé. En janvier de l’année suivante, il a été annoncé que les travaux sur l’élément de capture de mouvement du film commenceraient en août 2017, mais ils ont en fait commencé en septembre.

