UFC 249: comment une arène vide a rapproché les fans de l’action comme jamais auparavant

Si les arts martiaux mixtes sont une danse, elle est souvent réglée sur une bande sonore tonitruante composée de milliers de voix aboyantes.

Une fosse aux ours d’une atmosphère qui monte et descend, où les octaves reflètent les octanes, et le rythme dans l’Octogone peut être dicté autant par la foule que par les participants.

À Jacksonville pour l’UFC 249, les choses étaient plus que légèrement différentes.

En l’absence de fans, cette discothèque presque silencieuse nous a fourni une atmosphère qui n’a fait qu’ajouter à l’intrigue entourant l’un des seuls spectacles de sport en ville.

Dès la minute où Sam Alvey a fait le premier ring ring de la nuit avec sa musique d’entrée claire pour tous, il y avait un sentiment que cela pourrait être spécial.

Maintenant, ne nous leurrons pas, les premiers coups d’un événement UFC se jouent souvent devant des dizaines plutôt que des milliers. Cinq ou six heures, c’est long à attendre, et la plupart attendront quand il s’agit de trouver leur place dans l’arène – en particulier avec des combats généralement peu signifiants.

Dès la cloche d’ouverture de l’affrontement d’Alvey avec Ryan Spann, il y avait un sentiment presque mystique dans l’air.

Chaque bruit de jeu de jambes, expiration de souffle et connexion de cuir sur la peau pouvait être entendu.

Les instructions des coins étaient claires, tout comme apparemment les voix des commentateurs Jon Anik, Joe Rogan et Daniel Cormier.

Lorsque Spann a attrapé Alvey dans un triangle de bras debout tôt, le son de lui cherchant de l’air était tangible.

On pouvait entendre Spann reconnaître son coin.

Dans un moment surréaliste, par une nuit surréaliste, Rogan a conclu la première interview d’après-combat en essayant de susciter une certaine excitation pour le Spann victorieux pour se rendre compte qu’il n’y avait personne à fouetter.

Entendre les combattants parler clairement et avec désinvolture dans leurs coins au milieu d’un combat est BIZARRE. On dirait que nous sommes sur des séances de sparring secrètes Fight Club ou quelque chose. Je l’aime un peu. # UFC249 – Robbie Fox (@RobbieBarstool) 9 mai 2020

Il a été souligné que les commentateurs ont même parlé lors de l’événement principal de l’utilisation de tons feutrés afin de ne pas influencer l’un ou l’autre des combattants.

Cela a suivi Greg Hardy admettant avoir entendu Cormier signaler quelque chose à propos de son jeu et être passé. Montez l’aide à DC.

Tout au long de la procédure, l’audio a ajouté une autre dimension à ce qui devenait déjà rapidement un événement exceptionnel – les circonstances mises à part.

Que ce soit le discours de poubelle de Bryce Mitchell dans les dernières minutes de sa masterclass de jiu jitsu contre Charles Rosa, ou le claquement écœurant des coups de pied que Vicente Luque a piqué avec Niko Price, ce fut une expérience viscérale pour le téléspectateur, comme jamais auparavant.

Le coup de grâce destructeur de Jairzinho Roztenstruik de Francis Ngannou a été rendu encore plus réel par le son de sa main gauche dévastatrice entrant en contact avec l’homme du Suriname.

Et puis il y a eu l’événement principal, pendant plus de 24 minutes, nous avons été témoins de la poésie brutale sur laquelle le sport a fait son nom. L’outsider Justin Gaethje a combattu le combat de sa vie pour faire dérailler Tony Ferguson avec un affichage frappant si intense qu’une arène pleine aurait pu devenir un cliché complet et faire sauter le toit.

Et nous avons vécu chaque grève.

Ce sont des moments incroyables, et malgré les opposants, l’UFC a organisé un événement qui restera dans l’histoire.

Le divertissement produit lors des combats le ferait vivre longtemps dans leur mémoire, mais la façon dont le téléspectateur à la maison pourrait en faire l’expérience a transformé les choses au plus près de ce que vous obtiendrez à un moment «J’étais là» dans le confort de votre salon.

Les résultats de l’UFC 249 sont complets:

Justin Gaethje (ic) bat. Tony Ferguson via TKO au cinquième tour (coups de poing)

Henry Cejudo (c) déf. Dominick Cruz via TKO au deuxième tour (coups de poing)

Francis Ngannou bat. Jair Rozenstruik via le premier round TKO (coups de poing)

Calvin Kattar bat. Jeremy Stephens via KO au deuxième tour (coude)

Greg Hardy bat. Yorgan de Castro via décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Anthony Pettis bat. Donald Cerrone par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Aleksei Oleinik bat. Fabricio Werdum par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Carla Esparza bat. Michelle Waterson via décision partagée (30-27, 27-30, 29-28)

Vicente Luque bat. Niko Price via TKO de troisième tour (arrêt du médecin)

Bryce Mitchell bat. Charles Rosa par décision unanime (30-25, 30-25, 30-24)

Ryan Spann a battu. Sam Alvey via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

En savoir plus sur l’application Sport360