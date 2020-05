Nouvelles de boxe Mike Tyson | Plan de combat de l’exposition, commentaires de Jeff Fenech, vidéo de formation

La légende des poids lourds, Mike Tyson, est très sérieuse à l’idée de revenir sur le ring pour des combats d’exposition, déclare Jeff Fenech, un grand ami de la boxe.

Fenech, le triple champion du monde australien, était avec Tyson aux États-Unis plus tôt cette année alors que le plan de l’exposition était en train de éclore.

Des images ont émergé la semaine dernière de Tyson frappant les pads à l’entraînement – toujours un spectacle terrifiant même à 53 ans. Fenech a affirmé que «Iron Mike» assommerait le récent champion du monde Deontay Wilder en une minute et pourrait certainement gérer des expositions.

« Je savais ce qui se passait, j’étais là-bas avec Mike quelques semaines avant que tout cela ne sorte », a déclaré Fenech. Large monde du sport.

Mike Tyson et Jeff Fenech ensemble à Los Angeles en mars. (Getty)

« C’est vraiment excitant. Je sais qu’il ne va pas se battre pour le titre mondial à nouveau – mais écoutez, même si je ne laisserais jamais un de mes amis se blesser, je le laisserais combattre Deontay Wilder. Donnez-moi trois mois d’entraînement avec lui, je Je n’aurais aucun problème avec les combats de Mike.

« Mais il ne veut pas vraiment se battre [professionally] maintenant, il va juste faire quelques expositions. Il gagne vraiment beaucoup d’argent pour la charité, lui et sa fondation.

« Mais le regarder sur les pads l’autre jour, wow, plutôt génial.

« Le voir à 53 ans, faire ce qu’il a fait l’autre jour est assez étonnant. Il m’a dit: ‘Jeff, je ne me suis entraîné que pendant trois jours et je me sens à nouveau bien’. »

Tyson a confirmé qu’il tenait à organiser des expositions pour « gagner de l’argent pour aider des mères sans abri et toxicomanes comme moi ». Il a fait des poids et des séances d’entraînement cardio en plus de l’entraînement de boxe. Des combats à quatre rounds sont en discussion mais aucun adversaire potentiel n’a encore été nommé.

Tyson (50-6, 44 KO) n’a pas combattu depuis une série de matchs d’exhibition de quatre rounds contre Corey Sanders en 2006 et son dernier combat professionnel a été une défaite contre Kevin McBride en 2005. Fenech l’a entraîné pour ce combat, en lançant le serviette après six tours avec «Iron Mike» clairement dépensé.

« À 53 ans, s’il s’entraîne correctement et que tout se passe bien, je pense qu’il aura l’air sensationnel », a déclaré Fenech.

« Il est excité et quand il est excité, je sais qu’il travaille dur. Il ne s’agit pas de faire un retour, il s’agit de quelques expositions.

« Les gens qui vont l’aider – et j’espère que si cela [pandemic] est bientôt fini, je pourrais être l’un d’entre eux – nous devons juste trouver le bon adversaire et le faire fonctionner bien, le faire paraître bien. Faites en sorte que les gens en profitent et récoltez autant d’argent que possible pour les grandes causes.

« Je pense que ce sera aussi une grande expérience pour lui, de pouvoir se détendre et s’amuser, plutôt que d’être plein et d’essayer de tuer quelqu’un, et de penser que quelqu’un va essayer de vous tuer. Ce sera nouveau pour lui aussi.

« Ils parlaient de quatre tours … Je ne pense pas que les gens s’en soucieront vraiment. Tant que c’est Mike Tyson, il met des clochards sur les sièges et suscite beaucoup d’intérêt. Vous voyez la quantité de vues sur que 10 secondes de coups de poing, c’est devenu fou, c’est devenu viral. «

Mike Tyson, ancien champion du monde poids lourd. (Sydney Morning Herald)

Fenech a déclaré qu’il restait convaincu que Tyson pourrait éliminer la plupart des poids lourds actuels en un tour. Tyson Fury, le Britannique intelligent qui a détrôné Wilder, pourrait être l’exception.

« Je suis sûr que Mike battrait Wilder demain, mais Fury est une autre marmite de poisson », a déclaré Fenech.

« C’est l’un de ces gars, il est grand, il est fort et il est intelligent. Il a un plan, où Wilder dit simplement, je vous frappe, vous allez vous faire assommer. »

« Je ne pense pas que ce soit un plan pour combattre Mike Tyson. Mais contre Fury, ce serait très, très difficile pour Mike.

« À son apogée, je pense qu’il les bat tous. Mais à ce stade, les expositions sonnent bien pour moi. »

Mike Tyson marque sa dernière victoire professionnelle, un KO du Round 1 de Clifford Etienne en 2003. (Getty)

Fenech a déclaré que la renommée et la popularité durables de Tyson n’étaient pas une surprise. L’icône de la boxe est dans une nouvelle phase de vie remarquable, qui comprend un empire légal de la marijuana.

« J’étais l’un des gars qui a eu la chance de parcourir le monde avec lui », a déclaré Fenech.

« Le matin, il déplaçait son rideau et toutes les personnes qui l’attendaient dehors hurlaient. Quand nous montions dans la voiture, à Londres ou en Écosse, les gens couraient un kilomètre en touchant la voiture la fenêtre.

« Je n’ai jamais côtoyé les Beatles … mais il était très similaire. Il est l’un des gars les plus populaires de l’histoire de son sport. Et bonne chance pour lui, surtout maintenant que sa vie a fait un revirement complet et qu’il fait de grandes choses pour les personnes.

« Je l’ai toujours su être généreux et aider les gens et il n’a jamais obtenu de crédit pour cela. Il ne le fait pas pour cette raison, il le fait simplement parce qu’il veut le faire. »