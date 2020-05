Classement des films STAR WARS

Chaque Guerres des étoiles le film est le favori de quelqu’un, et chaque Guerres des étoiles film a des choses à aimer – mais rarement un film défie cette philosophie comme celle de 1999 La menace fantôme.

Quelque chose d’un fiasco célèbre, La menace fantômeLa sortie de ‘a été précédée d’un battage médiatique presque sans précédent au retour de nouveaux Guerres des étoiles films sur grand écran, et pour l’origine définitive de Dark Vador.

Mais ce qui est arrivé au cinéma était une fable quelque peu échassée, souvent ennuyeuse, qui tentait d’analyser une origine non seulement pour Dark Vador en tant que jeune garçon autrefois aimable, mais pour la Force en tant que réaction chimique parmi les microbes du New Agey.

Couché dans un complot byzantin sur les différences commerciales manipulées par les Sith, La menace fantôme sellé les meilleures parties de son histoire sinueuse avec les pires parties – y compris les personnages de bandes dessinées sans fin, le dialogue sans rapport et le sentiment que la «magie» Guerres des étoiles n’était tout simplement pas là comme l’espéraient les fans.

Cela dit, certaines personnes aiment La menace fantôme à ses défauts et aux téléspectateurs qui étaient plus jeunes à l’arrivée du film, ou qui l’ont vu dans les années qui ont suivi, cela reste une expérience attachante renforcée par la fraîcheur de personnages tels que Dark Maul et le jeune Obi-Wan Kenobi, tous deux de qui s’est retrouvé mieux servi par les médias ultérieurs.