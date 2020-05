Moonray se dirigera vers un accès anticipé à Steam en juillet

Moonray, le jeu de plateforme 3D indépendant du développeur au nom étrange, Everything is Full of Gods, se dirigera vers Steam en juillet. Le jeu entrera en accès anticipé le 2 juillet pour 10 $ afin que les joueurs puissent l’essayer, mais ils n’obtiendront pas la version complète tout de suite. Il semble également qu’une version console soit en préparation, mais elle sera suspendue jusqu’à la sortie de la prochaine génération de consoles. Le jeu vous mettra dans le corps d’un golem créé par un être divin et détruira un culte mortel qui cherche à la détruire. Cet endroit est fondamentalement une peinture de Salvador Dali qui prend vie car ils ont nommé le monde It-Ao, avec des impulsions de friches abstraites en harmonie avec la bande sonore électronique qui vous maintiendra sur le bord de votre siège pendant que vous tuez le culte et protégez votre déesse. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans l’annonce ci-dessous et consulter la bande-annonce.

MoonrayLe combat passe rapidement de simples débuts à des confrontations tendues. Tissez des attaques de mêlée légères et lourdes avec des tirs Hyperblaster tout en esquivant et en parant des coups pour épuiser et triompher de l’opposition. Tuez les ennemis pour gagner des matériaux dépensés aux points de repos connus sous le nom de faisceaux de lumière pour améliorer la santé, l’endurance et les capacités de guérison. Early Access propose plusieurs heures de jeu parmi les paysages désertiques, avec des mondes forestiers qui devraient apparaître dans la campagne 10-15 heures débutant dans la version 1.0. Les mises à jour dans un avenir proche incluront des armes puissantes pour trouver et améliorer, de nouvelles capacités offensives et défensives pour inverser la tendance et de nouveaux biomes massifs pleins de mystères à découvrir.

« MoonrayLes débuts de Early Access nous permettent à la fois d’itérer sur les systèmes existants et de façonner un univers non conventionnel « , a déclaré Rodrigo Etcheto, fondateur, Tout est plein de dieux. « Bien que nous ayons une vision claire d’un jeu d’action de science-fiction unique en son genre, les nouvelles perspectives et les retours d’expérience obtenus grâce à l’accès anticipé façonneront l’avenir de Moonray et offriront la meilleure expérience possible lorsque les communautés de consoles se joindront à la version 1.0 . «