Tony Schiavone est accro aux jeux vidéo en étant l’élite # 202

Un nouvel épisode de Être l’élite est dehors, Être l’élite # 202. Il y a pas mal de segments dans l’émission cette semaine, et je vais tous les récapituler. Cet épisode présente un match de basket au complexe BTE, Matt Hardy expliquant les fausses finitions, un nouveau #KickoutChallenge, la quête de Luchasaurus pour trouver sa queue, une révélation majeure dans le Fête privée mystère, Taz’s querelle avec Excalibur, Adam Page cuire du pain, et plus encore. Si vous préférez le regarder vous-même, faites défiler vers le bas.

#Kickout Challenge et un jeu amical de BTE

Le spectacle a commencé avec Brandon Cutler essayer un autre #KickoutChallenge. Cette fois, a déclaré Cutler, il tenterait quelque chose de nouveau: de fausses finitions. Cassé Matt Hardy interrompu pour expliquer ce qu’est une fausse finition. « Une fausse arrivée est un scénario crédible dans le contexte d’un match de catch où il semble que l’un des concurrents va définitivement perdre le match. En dernière instance, le compétiteur se retire et le match continue. Les conditions de l’intérieur expliquées avec des affaires cassées.

le Jeunes dollars rejoint Cutler pour le segment. Cependant, Cutler n’était pas sorti cette semaine. À maintes reprises, les Bucks ont effectué des mouvements sur Cutler et ont marqué trois chefs d’accusation alors que Cutler tentait de rester positif. Quand il a finalement cédé, Matt Jackson lui a donné un discours d’encouragement, mais il a de nouveau été épinglé. Puis il a essayé de changer le paysage, passant de la salle de gym au coin salon près du court de tennis. Encore une fois, il a été épinglé, cette fois après que Matt lui ait jeté un kool-aid au visage, qu’il a appelé « un vieux truc carny. Et c’est le titre de l’épisode.

Après le nouveau Être l’élite crédits d’ouverture, les Young Bucks plaqué un jeu de cheval avec leur jeune frère, Malachi Jackson. Au lieu de H-O-R-S-E, ils ont épelé les lettres BTE. Matt Jackson a fini par perdre malgré ses vantardises sur sa carrière de basket-ball au début du segment. Oui, il y avait des manigances de caméra.

L’ajout de jeux vidéo de Tony Schiavone et la queue de Luchasaurus

Dans le segment suivant, Cody a été rejoint par Tony Schiavone à AEW East HQ pour un nouveau segment appelé « Quarantine Confessions. » La confession de Tony est qu’il a acheté une Playstation 4 et « Je ne peux pas sortir de la merde. Je joue tous les jours. Je dois m’arrêter. Je joue à Madden. Je joue à Red Dead .. quel est le nom de ce putain de « Red Dead Redemption. Où le tir du Cowboy. Je joue à ce jeu de fils de pute. Je joue aussi à Uncharted 4 et Batman Arkham Asylum et il m’a fallu cinq heures pour arriver à Bane. » Tony a admis qu’il était accro aux jeux vidéo et pour briser la dépendance, il allait faire don du jeu.

Dans sa quête de sa queue, Luchasaurus trouve Super Panda en train de creuser dans une benne à ordures derrière PAnda Express. Bien que SUper Panda mange des ordures dans la benne à ordures, il est insulté que Luchasaurus croirait qu’il est dans un Panda Express simplement parce qu’il est un Panda. Super Panda sent que Luchasaurus l’a maltraité après avoir trouvé le succès et le raconte. Luchasaurus dit qu’il obtiendra à nouveau des réservations Super Panda. Super Panda a changé d’avis et accepte de l’aider à retrouver sa queue.

Taz Hates Excalibur, Plus BTE Part 2

Taz s’est entretenu avec Benigno Bodega avec des questions sur un collègue. Taz sent qu’Excalibur est jaloux de lui et de ses talents. Bodega est d’accord. De plus, Exalibur doit de l’argent à Taz. Taz dit que Tony Schiavone est un trou vraiment *** qu’il n’aime pas. Bodega pense que c’est à cause de l’argent de la WCW. Excalibur appelle Taz au téléphone et Taz le maudit.

De retour au terrain de basket, Nick Jackson rappelle le croquis de basket-ball classique de M. Perfect et manque pendant que lui et Malichi continuent le jeu de BTE. Nick tente un dunk de Michael Jordan mais échoue. Il perd ensuite sur un lay-up lorsqu’il trébuche sous le cerceau. C’est aussi BTE pour Nick, ce qui fait de Malichi le gagnant.

Soirée privée et pâtisserie avec Adam Cole

Un autre segment Private Party, probablement le meilleur film de tous les segments de l’émission. Isaiah Cassidy boit dans l’arrière-cour en attendant Mark Quen. Quand Quen arrive, ils trouvent un autre indice. C’est la lettre L écrite sur un morceau de papier. Quen le ramène au laboratoire pour une enquête plus approfondie, mais il est attaqué par un ours en peluche dès qu’il sort du portail. Cassidy hallucine alors beaucoup jusqu’à s’évanouir, quand il se souvient d’un flash-back à l’équipe attaquée par l’ours dans une chambre d’hôtel.

Hangman Page accueille les téléspectateurs dans sa maison où il fait du pain au levain. Il guide légitimement tout le monde à travers la fabrication du pain étape par étape, mais la blague est qu’il ne porte aucun pantalon, donc à chaque fois que sa moitié inférieure apparaît, elle doit être censurée. L’autre plaisanterie est qu’il ne met en fait aucun ingrédient dans la casserole, et ce qu’il sort du four une fois terminé semble être un pain pré-découpé acheté en magasin. PAge panique après avoir réalisé qu’il n’avait pas désinfecté la farine avant la cuisson.

Voilà un autre épisode de Être l’élite dans la boîte. Regardez la vidéo pour Être l’élite # 202 au dessous de.

