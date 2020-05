Nouveaux jours de Thunder pour le pick-up Ford Ranger – Africadaidly

Ford a lancé une version en édition limitée de sa célèbre camionnette Ranger, faisant revivre la plaque signalétique «Thunder».

Seulement 4500 Ford Ranger Thunders ont été réservés pour l’Europe, dont 1400 sont destinés à des acheteurs britanniques.

Évalué à partir de 32965 £ (hors TVA), il est basé sur la version Wildtrak du Ranger, actuellement le pick-up le plus vendu en Europe, et offre des spécifications élevées combinées avec un transport de charge optimisé et une capacité de traction intégrale robuste.

Ranger a connu sa meilleure année en 2019, avec 52 500 véhicules vendus en Europe et plus de 16 000 au Royaume-Uni seulement. Il s’agit de la troisième génération de Ranger Thunder, la première faisant ses débuts en 2003 et la seconde en 2009.

Le tout nouveau Thunder est livré avec un extérieur et un intérieur à contraste de couleur exclusif avec de nombreuses options pratiques populaires en standard.

Fini en gris mer avec des reflets rouges audacieux sur la calandre et le cadre sport, il est complété par des badges «Thunder» à effet tridimensionnel pour les portes conducteur et passager avant et le hayon, plus un logo «Ranger» noir mat.

Thunder obtient également des jantes en alliage noir exclusif de 18 pouces et des exécutions en noir ébène pour la calandre, le pare-chocs arrière, les plaques de protection, les entourages de phares antibrouillard, le cadre de sport et les poignées de porte de la baie de chargement.

Les phares à LED avec des lunettes sombres sont également de série, ainsi que des lunettes de feux arrière sombres à l’arrière. Un volet roulant à revêtement par poudre noir Mountain Top avec séparateur de doublure de lit est disponible en option sur Thunder, améliorant ainsi le côté pratique de la baie de chargement.

À l’intérieur, il est équipé de sièges entièrement en cuir ébène avec une broderie rouge «Thunder» distinctive et des coutures assorties sur le volant, les sièges, le tableau de bord et les points de contact clés dans toute la cabine. Les tapis de sol noirs sont également standard et contrastent avec les plaques de seuil éclairées en rouge sur mesure.

Tout comme le Wildtrak, il est propulsé par un moteur diesel EcoBlue de 2,0 litres bi-turbo de 2,0 litres et est associé de série à la boîte de vitesses automatique à 10 rapports à changement de vitesse en douceur de Ford.