La Kawasaki W800 est désormais moins chère qu’une Triumph Street Twin

Kawasaki a réduit le prix du W800 en Inde qui se vend désormais au prix de Rs 6,99 lakh. Il réduit considérablement le prix de Triumph Street Twin à Rs 7,45 lakh qui est son principal rival.

Kawasaki avait lancé l’an dernier la moto néo-rétro W800 en Inde pour un prix de Rs 7,99 lakh. Le fabricant japonais a maintenant mis à jour le prix de la Kawasaki W800 2020 sur son site Web en Inde pour être Rs 1 lakh moins cher qu’auparavant et est donc désormais au prix de Rs 6,99 lakh. La Kawasaki W800 est une concurrente directe du Triumph Bonneville Street Twin en Inde. Ce dernier est cependant au prix de Rs 7,45 lakh, ce qui le rend plus économique et il contient également plus d’équipements électroniques et des performances supplémentaires.

Kawasaki a réduit le prix de Rs BS6 W800 de Rs 1 lakh, ce qui le rend moins cher qu’un Triumph Street Twin.

Ainsi, la Kawasaki W800 était toujours en deçà du Street Twin, tout simplement parce que c’était une proposition coûteuse. Maintenant, cependant, avec le prix de la W800 en dessous de celui de la Street Twin, Kawasaki pourrait bien gagner quelques chiffres de vente supplémentaires sur cette moto. À ce prix, la W800 rivalise également avec la Harley Davidson Street Rod. Kawasaki n’a cependant pas indiqué de raison spécifique à la baisse soudaine des prix.

La Kawasaki W800 Street est une moto très simple et pure en dessous. Il n’est pas livré avec des aides à la conduite électroniques ou des modes de conduite. Il est soutenu par un cadre à double berceau, une fourche télescopique conventionnelle de 41 mm à l’avant et deux amortisseurs à l’arrière. Il obtient des roues en aluminium à rayons métalliques de 18 pouces avec des pneus avant 100 / 90-18 et arrière 130 / 80-18. Et bien qu’il reçoive des phares à LED, un combiné d’instruments à deux pods avec un écran numérique et un ABS à double canal, ce sont les seuls éléments modernes. La W800 reste fidèle à être une moto rétro.

Bien que la Kawasaki W800 Street soit livrée avec un moteur à grosse cylindrée de 773 cm3, elle n’est pas très puissante. Le moteur SOHC refroidi par air à double parallèle a une configuration à longue course et un faible taux de compression de 8,4: 1. Le moteur produit 47 ch à 6000 tr / min et 62,9 Nm à 4800 tr / min. En termes de spécifications, la Kawasaki W800 Street affronte le Royal Enfield Interceptor 650 en Inde. Les deux motos ont une puissance équivalente mais la Kawasaki a 11 Nm de couple en plus. Il pèse également un peu plus lourd avec un poids à vide de 221 kg. Compte tenu des statistiques, le W800 ne serait certainement pas très performant, mais il a l’intention d’être un croiseur détendu et nous pensons qu’il le fera assez bien.

Kawasaki a lancé le W800 l’année dernière en tant que SKD (semi-knocked down) et était limité en volume. Il n’est pas clair si les modèles 2020 sont également limités en nombre. Toujours en tenant compte des composants mécaniques simples de la moto et du type d’expérience de conduite qu’elle a à offrir, le W800 a un prix un peu hors de sa ligue. Quelque chose autour de Rs. 5 lakhs auraient été bien. La moto a cependant l’air très sensationnelle et se démarque des autres motos néo-rétro en Inde pour son design et sa simplicité.