Les nouvelles d’Ant-Man 3 arrivent « très bientôt »? – Voici une mise à jour que vous devez savoir

– Publicité –

merveille se prépare tranquillement pour le troisième opus de L’homme fourmi séries. La première partie L’homme fourmi est sorti en 2015 et le deuxième Ant-Man et The Wasp en 2019. Ant-Man est peut-être le super-héros le moins préféré des fans de MCU, mais le jeu de Paul Rudd et la capacité de rétrécissement de leur personnage, avec le scénario de qualité supérieure de MCU, Vous ne pouvez pas manquer cette brillante série.

Michael Douglas joue le personnage de Dr. Hank Pym, qui a découvert les particules de Pym et le costume pour L’homme fourmi, à l’aide desquels nous pouvons voir Scott Lang modifier sa taille. Récemment, Michael a fait un QnA sur son Instagram, il est évident que les fans vont poser des questions sur Ant-Man 3.

– Publicité –

Eh bien, Michael n’a pas donné beaucoup d’informations sur la prochaine partie de cette série acclamante, mais il a réussi à remonter le moral des fans en disant: «Vous devez tenir bon car il pourrait y avoir des informations qui sortiront très bientôt». Depuis lors, les fans sont impatients de savoir quelles informations seront publiées. Ça va être une mauvaise nouvelle? Bonnes nouvelles? Bande annonce? affiche? mise à jour du casting? Qui sait!

– Publicité –