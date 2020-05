Hocus Pocus 2: date de sortie, distribution, intrigue, toutes les dernières mises à jour!

– Publicité –



Hocus Pocus, la comédie américaine de Disney, a jusqu’à présent été l’un des meilleurs films d’Halloween. Le film tourne autour de trois sorcières qui veulent se venger et commencer leur règne de terreur. Réalisé par Kenny Ortega, le film offre le mélange parfait d’horreur, de comédie et de drame familial.

Une génération d’enfants a grandi avec ce classique culte qui a été publié en 1993. Bien que tout le monde n’apprécie pas sa marque campy d’un fantôme (il a une note de 33 pour cent de tomate sur les tomates pourries), il finit toujours par obtenir beaucoup de temps d’antenne chaque octobre.

Des décennies après sa sortie, Hocus Pocus jette toujours un sort au public et les fans réclament la suite tant attendue. C’est vrai, Hocus Pocus 2 se produit! Alors, quand Hocus Pocus 2 sortira-t-il, et que savons-nous du prochain film?

À quoi s’attendre de Hocus Pocus 2?

Selon Variety, Adam Shankman dirigera la suite. Adam Shankman est surtout connu pour ses œuvres comme Hairspray, What Men Want, Rock Of Ages et The Pacifier. Les fans réclament depuis longtemps une suite. Donc, il y a beaucoup à suggérer qu’il y aura une nouvelle sorcellerie à témoigner. Disney est au début du développement du téléfilm Hocus Pocus, a rapporté Deadline. Mais les producteurs de Disney ont été très discrets sur le scénario du nouveau film.

Hocus sortira sur Freeform. Comme, les scénaristes ont confirmé qu’il s’agirait d’un redémarrage plutôt que d’une suite. Cependant, il est difficile de confirmer quoi que ce soit pour le moment.

À propos de Hocus Pocus et Hocus Pocus 2

1993 Hocus Pocus est réalisé, Kenny Ortega. Le film n’a pas été un succès critique ou commercial, mais à travers les générations, il a été redécouvert. Ses vidéos personnelles ont vendu beaucoup d’exemplaires et les ventes ont augmenté d’année en année, surtout pendant la période d’Halloween. Le film dramatique familial est écrit par Neil Cuthbert et Mick Garris et ses ensembles de distribution Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Vinessa Shaw, Omri Katz et Thora Birch et a été diffusé de temps en temps sur Disney Channel, ce qui a conduit à son augmentation popularité. Ce film a reçu le statut de culte, et son héritage du film grandit chaque année.

Hocus Pocus 2: Qui est le casting?

Aucune actualité officielle n’a été rapportée. Cependant, les stars du film original – Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy – ont montré un intérêt à reprendre leurs personnages du premier film.

