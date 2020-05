Jack Steven poignardant, Kane Cornes dit que l’incident est un «avertissement» aux rivaux concernant les accords commerciaux de deuxième chance

Le grand Kane Cornes de Port Adélaïde a suggéré que les équipes pourraient cesser d’entreprendre des projets de remise en état tels que Jack Steven après son incident de coup de couteau ce week-end.

Steven a été hospitalisé le week-end après avoir été poignardé à la poitrine samedi soir et est considéré comme « très chanceux » de s’être échappé sans blessures graves.

Après avoir remporté les quatre meilleures et les plus belles foires aux Saints, les chats ont pu acquérir Steven à un prix relativement bas au cours de la période commerciale de l’an dernier en raison de ses problèmes hors champ.

Cependant, selon Cornes, le dernier incident de Steven, ainsi que la lutte de Dayne Beams à Collingwood pourraient signifier que les accords pour les étoiles vieillissantes appartiennent au passé.

« Je pense que c’est un signe d’avertissement pour les clubs et si c’est le dernier des joueurs à obtenir une soi-disant » deuxième chance « », a-t-il déclaré. Footy Classified.

Obtenir Jack Steven à travers la ligne pour le choix 58 a été un coup majeur pour les chats au cours de la période commerciale de l’année dernière (AAP)

« Nous avons vu la situation avec Dayne Beams à Collingwood et qui a coûté à Collingwood plus d’un million de dollars plus quelques choix de repêchage, Jesse Hogan a eu ses problèmes à Fremantle.

« Ce pourrait être un avertissement et ce pourrait être la dernière fois que nous en voyons. »

Cependant, le grand Matthew Lloyd d’Essendon n’était pas d’accord, soulignant le commerce de son club contre l’ancien bouledogue en difficulté Jake Stringer comme preuve d’une réussite.

« J’ai parlé à un joueur (de Geelong) et ils ont dit qu’il n’avait pas raté un battement en pré-saison, alors ils n’ont certainement pas abandonné Jack Steven à ce stade », a-t-il déclaré.

« Je connais celle de Jake Stringer où certaines personnes disent toujours que la première saison est toujours la plus facile, mais la deuxième et la troisième se produisent parfois lorsque les joueurs s’effondrent. Mais ils (les Bombers) ne peuvent pas dire plus haut comment va Jake en ce moment. » .

« Je pense toujours que Geelong n’a pas perdu espoir sur Jack Steven. Ils pensent toujours qu’il peut avoir une bonne année pour eux. »