Nouveaux insectes, poissons et créatures marines de novembre – .

L’automne / printemps touche à sa fin dans Animal Crossing: New Horizons, et toute une série de nouveaux poissons et insectes arrivent dans le jeu pour novembre. Les hémisphères nord et sud ont maintenant de nouvelles bestioles effrayantes et des éclaboussures fantastiques à traquer et à ajouter aux musées.

Comme c’est toujours le cas dans Animal Crossing, la faune locale variera selon que vous vivez au-dessus ou en dessous de l’équateur. Dans de nombreux cas, comme avec deux des arachnides du jeu (Tarantula et Scorpion), les animaux qui partent d’un hémisphère vont désormais apparaître sur l’autre à la place.

Les nouveaux bugs d’Animal Crossing en novembre

En novembre, dans Animal Crossing, les nouveaux insectes de l’hémisphère nord sont la demoiselle, la mole cricket et la tarentule préférée des fans.

L’hémisphère sud a maintenant le grand empereur pourpre, l’oiseau de la reine Alexandra, la libellule à bandes, le patineur d’étang, le scarabée de plongée, le coléoptère du violon, le scarabée Rosalia Batesi et le scorion.

Peut-être que le plus gros bouleversement dans la mise à jour de novembre d’Animal Crossing est la migration de la tristement célèbre Tarantula (pas techniquement un bug, mais il n’est pas nécessaire d’être pédant). Cet arachnide agressif vaut 8000 cloches et fait un retour dans l’hémisphère nord au moment où il part du sud. La bonne nouvelle pour les joueurs du Sud est que le Scorpion apparaîtra désormais sous l’équateur à la place de la Tarentule.

Le nouveau poisson d’Animal Crossing en novembre

En plus des nouveaux bugs, la mise à jour d’Animal Crossing de novembre apporte le Bitterling, Blowfish, Thuna, Blue Marlin et Football Fish dans l’hémisphère nord.

L’hémisphère sud reçoit la grenouille (évidemment pas réellement un poisson), le poisson-chat, le poisson à grignoter, le poisson-ange, le betta, le poisson arc-en-ciel, la carangue géante et l’insaisissable Mahi-Mahi.

Le Mahi-Mahi n’est pas un poisson facile à traquer, il demandera beaucoup de pêche et une quantité phénoménale de patience. Cela en vaut la peine, car il peut se vendre jusqu’à 8 000 cloches.

Les nouvelles créatures marines d’Animal Crossing en novembre

La mise à jour de novembre d’Animal Crossing apporte plus que des insectes et des poissons – les joueurs de l’hémisphère Nord peuvent également attraper de nouvelles créatures marines: le concombre de mer, le cochon de mer, le crabe dormeur, le crabe des neiges et le crabe royal rouge sont des nouveautés ce mois-ci.

Les joueurs de l’hémisphère sud peuvent désormais attraper l’oursin de mer, l’oursin en ardoise, la palourde géante de Gigas, le calmar vampire et la magnifique anguille tachetée, la meilleure de toutes les anguilles.

L’été apporte plus de variété à l’hémisphère sud, tout comme une grande partie de la faune commence l’hibernation ou la migration dans le nord. C’est la première fois depuis le lancement d’Animal Crossing: New Horizon que le Nord a survécu à un hiver tandis que le Sud jouit d’un été, donc les changements de bogue et de poisson de novembre sont une indication de la façon dont le jeu se déroulera au cours des prochains mois.

