L’avion russe massif de la guerre froide (36 photos) – .

02 novembre

2020

En 1987, le premier véhicule à effet de sol (GEV) de 350 tonnes de la série des porte-missiles de combat soviétiques a été produit. Le «navire» massif s’appelait Lun (également appelé Projet 903), du nom russe d’un oiseau de proie, le busard.

L’ekranoplan de classe Lun (appelé Duck de l’OTAN) a été conçu par Rostislav Evgenievich Alexeyev. Il a été utilisé par les marines soviétique et russe de 1987 à la fin des années 1990. Un deuxième avion de combat de classe Lun (nommé Spasatel ou «Rescuer») devait être produit, mais en raison de la fin de la guerre froide et du désarmement partiel, le projet a été transformé en avion de sauvetage / hôpital de campagne mobile pour un déploiement rapide dans tout emplacement côtier ou océanique. Cela a été fait à environ 90% lorsque le financement militaire a pris fin et que le deuxième Lun ekranoplan n’a jamais été terminé.

Le MD-160, le seul modèle de la classe Lun jamais construit, est désormais inutilisé dans une station navale de Kaspiysk. Le ministère russe de la Défense n’a pas l’intention de relancer le projet.

Examinons de plus près cet hybride avion / navire incroyablement massif et vraiment remarquable!

Le Lun a été développé à l’origine par l’Union soviétique en tant que transport militaire à grande vitesse et était principalement basé sur les rives de la mer Caspienne et de la mer Noire avec d’autres engins.

Ce véhicule hybride est propulsé par 8 turboréacteurs. Avec une longueur de 73,8 mètres, c’est l’un des plus grands jamais construits.



En 2005, l’Organisation maritime internationale a classé ce type d’engins comme des navires volants plutôt que comme des avions nageurs.

En effet, Lun est un GEV qui a volé en utilisant la portance générée par l’effet de sol de ses grandes ailes lorsqu’il est proche de la surface de l’eau – environ 4 mètres ou moins.

Lun transportait 6 missiles Moskitcruise (SS-N-22 Sunburn dans la classification OTAN).

«En heurter quatre d’entre eux provoque le naufrage inévitable d’un navire de tout type et de toute taille connus.»



Lun n’a pas de train d’atterrissage, seulement un énorme hydro-ski qui l’empêche de se rendre à terre. Pour cette raison, une cale sèche flottante spéciale a été conçue pour cela.

Son corps est divisé en 4 parties: avant, milieu, partie arrière et quille avec stabilisateur.

La partie avant contient la maison pilote et le pilier contenant 8 moteurs principaux. Il y a aussi une salle avec des secondaires.

Les parties médianes et postérieures sont entièrement équipées d’installations de test avec un caboose et des toilettes.

La quille est remplie d’une installation électrique pour l’alimentation électrique pendant l’amarrage et d’un complexe d’équipements de radionavigation et de communication. Il y a aussi une pièce pour un tireur placé dans une ligne transversale de quille et de stabilisateur à une hauteur de 12 mètres au-dessus de la ligne de flottaison.

L’équipage de l’ekranoplan de classe Lun était composé de 7 officiers et 4 adjudants.

Lun pourrait être totalement autonome pendant 5 jours.

L’avion était propulsé par «huit turboréacteurs Kuznetsov NK-87, montés sur des cartes avant, produisant chacun 127,4 kN (28 600 lbf) de poussée».



Lun était équipé pour les guerriers anti-surface. Il transportait le missile guidé P-270 Moskit (Mosquito). Sur la surface dorsale de son fuselage se trouvaient six lanceurs de missiles montés par paires. Il avait également des systèmes de suivi avancés montés dans son nez et sa queue.

Ce «bateau volant» avait une coque de bateau volant avec une grande plaque de renvoi au fond pour fournir une marche pour le décollage.

L’énorme Lun doit avoir été glorieux à l’époque, mais il a longtemps été réduit à un «morceau de ferraille aérodynamique» retiré sur une jetée abandonnée du sud de la Russie.

Regardez le reste des photos…

H / t War History Online