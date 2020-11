La résurgence de Bani Yas sera testée par Al Jazira, tous les yeux rivés sur Dia Saba pour la quatrième semaine de match AGL

Un test acide des aspirations renaissantes de Bani Yas dans la Ligue arabe du golfe devrait intervenir au cours de la quatrième semaine de match lors de la visite d’Al Jazira. Les prolifiques Sky Blues ont fourni l’histoire du bien-être de 2020/21, marquant 12 fois en trois victoires catégoriques pour aller au sommet. Un derby d’Abu Dhabi avec les troupes de Marcel Keizer représente cependant une montée en puissance marquée de l’opposition. «Nous nous préparons pour tous les matches de la même manière», a déclaré le patron Daniel Isaila, qui révolutionne une équipe qui était neuvième sous Winfried Schafer lors de l’arrêt de mars 2019/20 en raison du coronavirus. « Nous ne nous concentrons pas sur une équipe forte ou faible car il n’y a pas de match facile dans la ligue, nous devons donc nous concentrer tout au long du match pour produire un résultat positif. » Les champions 2018/19, Sharjah, sont les seuls autres détenteurs d’un record de 100%. Ils font face à un examen exigeant le même soir contre un Al Dhafra déterminé qui a disputé les deux dernières finales de la Coupe du Président, en plus de vivre une transition sans heurt du succès de Vuk Rasovic – maintenant à Al Wahda – à son collègue entraîneur serbe Aleksandar Veselinovic. « Les Western Knights sont une équipe têtue, offrant des niveaux distinctifs et forts, » a déclaré le défenseur du roi Salem Sultan. «Mais nous attendons avec impatience ce match dans la détermination d’être plus forts, de continuer notre série de victoires et de remporter les trois points. Voir aussi Lee Dixon partage les choses passionnantes qu'on lui a dites sur les sessions de formation d'Arteta - . Le record de 13 fois vainqueur, Al Ain, vise à se remettre instantanément de sa défaite du week-end parsemée d’erreurs contre Sharjah lorsqu’ils entreprennent un voyage à Fujairah inutile, tandis que la tentative de Khor Fakkan de se démarquer mercredi ne devient pas plus facile lorsque un voyage Wahda inspiré d’Ismail Matar sur la côte est. Al Nasr, le meneur de jeu israélien Dia Saba, doit viser à mettre un autre marqueur de titre contre Ajman en difficulté et le leader de la saison dernière, Shabab Al Ahli Dubai Club, devrait être très confiant de réussir une manche sans victoire de deux matchs alors qu’ils accueillent Hatta, troisième. Ittihad Kalba et Al Wasl chercheront à déclencher des campagnes mixtes lors de leur affrontement. QUATRE CORRECTIONS DE LA SEMAINE DE MATCH Mardi 18h00 Fujairah contre Al Ain 18h00 Sharjah contre Al Dhafra 21:00 Bani Yas contre Al Jazira 21:00 Al Nasr contre Ajman Mercredi 18h00 Ittihad Kalba contre Al Wasl 18h00 Khor Fakkan contre Al Wahda 21:00 Shabab Al Ahli Dubai Club contre Hatta En savoir plus sur l’application Sport360

