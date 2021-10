Nouveautés Netflix : 5 séries et films à regarder ce week-end du 8 octobre

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 8 octobre ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous pas moins de 5 programmes originaux Netflix à regarder ce 2eme week-end d’octobre sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir un documentaire sur le côté obscur du sport intitulé Bad Sport, la triche organisée, la saison finale d’une série télévisée de comédie dramatique pour adolescents On My Block, un film d’horreur basé sur un roman intitulé Killer Game et un nouveau film d’une franchise bien-aimée Pokémon, le film : Les Secrets de la jungle et pour finir la saison 3 d’une comédie française qui n’est autre que Family Business. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 8 octobre.

Bad Sport, la triche organisée

Ce week-end, Bad Sport rejoint le vaste catalogue de documentaires de Netflix. Cette série documentaire en six parties se penche sur six histoires à l’intersection du sport et du crime, racontées par les athlètes, les entraîneurs et les représentants des forces de l’ordre au centre des controverses. Parmi ces histoires, citons le scandale du patinage artistique aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, le trafic de marijuana du pilote superstar Randy Lanier, la fraude aux points de basket-ball de l’université d’État de l’Arizona, le tueur à gages au centre d’un réseau de fraude à l’assurance, Calciopoli, le plus grand scandale de matchs truqués de l’histoire du football italien, et la chute tragique du capitaine de cricket sud-africain Hansie Cronje.

On My Block saison 4

On My Block Saison 3 | Teaser VF | Netflix France

La quatrième et dernière saison de la série télévisée de comédie dramatique pour adolescents On My Block est désormais disponible en streaming sur Netflix ce week-end. On My Block suit quatre adolescents dans un quartier difficile de Los Angeles, Freeridge, qui voient leur amitié de toujours mise à l’épreuve alors qu’ils entrent au lycée. La saison 4 retrouvera le groupe deux ans après les événements de la saison 3, après avoir pris des chemins différents. Lorsqu’un secret est dévoilé, ils apprennent rapidement qu’on ne peut pas fuir le passé et qu’ils devront se serrer les coudes pour survivre.

Killer Game

Killer Game | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Killer Game ou There’s Someone Inside Your House de Netflix est un film de slasher basé sur le roman du même nom de Stephanie Perkins et réalisé par Patrick Brice. Makani Young (Sydney Park) a quitté Hawaï pour s’installer dans une petite ville tranquille du Nebraska afin de vivre avec sa grand-mère et de terminer ses études secondaires. Mais alors que le compte à rebours pour l’obtention du diplôme commence, ses camarades de classe sont traqués par un tueur qui a l’intention d’exposer leurs secrets les plus sombres à toute la ville et qui terrorise ses victimes en portant un masque ressemblant à son propre visage. Avec son propre passé mystérieux, Makani et ses amis doivent découvrir l’identité du tueur avant de devenir eux-mêmes des victimes.

Pokémon, le film : Les Secrets de la jungle

Pokémon, le film : Les secrets de la jungle | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La franchise Pokémon revient à ses racines en 2D avec son 23e film, Pokémon, le film : Les Secrets de la jungle. Il suit Koko (dont la voix est interprétée par Moka Kamishiraishi), qui a grandi dans la jungle avec un Zarude solitaire. Lorsqu’il rencontre Ash (Rika Matsumoto /Sarah Natochenny) et Pikachu, Koko découvre le monde des humains et un complot qui menace sa maison. Pokémon, le film : Les Secrets de la jungle est sorti au Japon en décembre 2020, Netflix étant chargé de la sortie internationale, sauf en Corée et en Chine.

Family Business saison 3

Family Business, saison finale | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Les Hazan sont de retour à compter de ce vendredi 8 octobre sur Netflix. On retrouve dans cette troisième saison Joseph et sa famille enlevés par un cartel en Amérique du Sud … ou pas. Ils vont devoir livrer leur recette de pastraweed mais vont aussi “inventer” une nouveauté le FalafelSD… A priori cette saison 3 de Family Business est également la dernière !