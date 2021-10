The Wife sur Chérie 25 : Glenn Close au meilleur de sa forme aux côtés de Jonathan Pryce

Glenn Close a été l’une des forces dominantes du jeu d’acteur américain dans les années 80, commençant par d’excellents seconds rôles, puis passant à des rôles principaux où elle était époustouflante. Au début de sa carrière, elle a joué dans Le monde selon Garp (1983), Les Copains d’abord (1983) et Le Meilleur (1984), ce qui lui a valu un Oscar pour le second rôle dans ces trois films. Dans le film Liaison fatale (1987), elle incarne une femme infernale et méprisée, dans la performance la plus sexuelle de sa carrière. Un an plus tard, elle surpasse cette performance dans Les Liaisons dangereuses (1988) en incarnant une femme cruelle et vicieuse qui manipule la vie des autres.

Elle s’est ensuite éloignée de la scène et de la télévision, avant de rebondir avec une belle performance dans Albert Nobbs (2011), pour lequel elle a été à nouveau nommée aux Oscars.

Elle donne ce qui est facilement l’une de ses meilleures performances dans The Wife, un petit film britannique et suédois qui permet à l’actrice de briller. En tant qu’épouse timide et en retrait d’un écrivain mondialement connu, elle retient des années de ressentiment à l’égard de ses indiscrétions passées. Lorsque Joan se retrouve soudain sous les feux de la rampe, menaçant de dévoiler des secrets de famille, elle finit par exploser, laissant s’effondrer le visage de calme qu’elle a conservé pendant des années.

Glenn Close est extraordinaire dans ce film, interprétant un rôle auquel beaucoup de femmes doivent s’identifier ! Nous pouvons voir la tension tranquille qui s’installe lorsqu’un biographe se présente, menaçant d’exposer des secrets bruts qu’elle avait mis de côté. Maintenant exposés, ils sont comme des nerfs à vif, fraîchement coupés. Une œuvre exceptionnelle qui demande de l’attention. Jonathan Pryce est très bon dans le rôle de son célèbre mari, tandis que Christian Slater est professionnel avec une pointe de sordidité dans le rôle de l’écrivain.

Glenn Close est incontestablement l’attraction de ce film, magnifiquement dirigé par Bjorn Range dans une performance féroce, tranquillement dévastatrice, dans laquelle elle bouillonne. A regarder ce soir vendredi 8 octobre à 21h05 sur Chérie 25.