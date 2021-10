Umbrella Academy : découvrez la choquante vérité sur Hazel

Hazel a été capable de combattre les membres les plus forts de Umbrella Academy dans la saison 1 sans trop de problèmes, cependant, il est curieux de voir comment il est capable de s’attaquer aux Hargreeves. Quelle est sa force et pourquoi ?

La saison 1 de l’Académie Umbrella a vu l’équipe se battre contre les agents de la Commission, Cha Cha et Hazel, mais ce dernier semblait trop fort puisqu’il pouvait combattre certains des membres les plus forts de l’équipe sans problème, alors quelle était sa force ?

À un moment donné dans la saison 1, Cha Cha et Hazel sont arrivés au manoir des Hargreeves pour les attaquer, et Hazel a pu se retrouver face à Luther (Tom Hopper), le membre le plus fort de l’Umbrella Academy, ce qui soulève la question de la force d’Hazel et de la façon dont elle a pu combattre Luther et les autres.

La série Umbrella Academy de Netflix n’a pas eu assez de temps pour explorer la Commission et tout ce qu’elle peut faire, mais les bandes dessinées l’ont fait. La Commission dispose d’une technologie de pointe et ses agents suivent un entraînement intensif qui fait d’eux des tueurs à gages professionnels et des combattants expérimentés.

De plus, la manipulatrice (Kate Walsh) a mentionné dans la série qu’elle disposait de la technologie nécessaire pour modifier le corps de Five. Il est donc généralement admis que les agents peuvent suivre certains processus pour améliorer leurs capacités.

Hazel, en plus d’avoir été formé pour être un assassin et un combattant, a pu passer par un processus non spécifié qui a amélioré sa résistance, son endurance et peut-être aussi son facteur de guérison, puisqu’il a été poignardé par l’un des couteaux de Diego et qu’il s’en est simplement débarrassé.

Cependant, certains fans de Umbrella Academy soutiennent que Luther n’est peut-être pas aussi fort qu’il en a l’air, ce qui a permis à Hazel de le combattre sans trop de problèmes, mais même si c’était le cas, les capacités d’Hazel étaient assez impressionnantes pour un homme normal.