Nouveautés Netflix : 4 séries et films à regarder ce week-end du 20 août

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 13 août ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 4 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end du 20 août sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir la mini-série avec Sandra Oh intitulée Directrice, Sweet Girl, le dernier film avec Jason Momoa, Dennis Nilsen, Mémoires d’un meurtrier, un documentaire sur le tueur en série qui raconte ses crimes dans des cassettes audio et un film d’animation à voir en famille, Bienvenue chez les Loud, le film. Voici donc les meilleurs films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 20 août.

Directrice

Directrice | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Directrice de Netflix est une mini-série de comédie dramatique écrite par Amanda Peet. Elle suit le Dr Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) dans son nouveau rôle de présidente du département d’anglais de la prestigieuse université de Pembroke. Elle est la première femme à présider le département et l’un des rares membres du personnel de couleur de l’université. Holland Taylor, Jay Duplass, Bob Balaban et David Morse sont également à l’affiche.

Sweet Girl

Sweet Girl | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Sweet Girl de Netflix est un film d’action à suspense réalisé par Brian Andrew Mendoza. Il suit le père de famille dévoué Ray Cooper (Jason Momoa), qui jure de rendre justice à l’entreprise pharmaceutique responsable du retrait du marché d’un médicament qui pourrait sauver des vies, juste avant que sa femme (Adria Arjona) ne meure d’un cancer. Lorsque sa recherche de la vérité le conduit à une rencontre mortelle qui le met en danger, lui et sa fille Rachel (Isabela Merced), la mission de Ray se transforme en une quête de vengeance afin de protéger la seule famille qui lui reste.

Dennis Nilsen, Mémoires d’un meurtrier

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes | Official Trailer | Netflix

Le documentaire True crime de cette semaine sur Netflix est Dennis Nilsen, Mémoires d’un meurtrier. En 1983, le tueur en série le plus célèbre de Grande-Bretagne, Dennis Nilsen, a avoué avoir tué 15 personnes sur une période de cinq ans. Grâce à des archives personnelles laissées dans la cellule de Dennis Nilsen après sa mort, le documentaire raconte l’histoire de Nilsen, du jeune garçon d’un paisible village de pêcheurs écossais au meurtrier de sang-froid des rues de Londres. Grâce à des entretiens avec des policiers, des journalistes, des survivants et le tueur lui-même sur des cassettes inédites, Dennis Nilsen, Mémoires d’un meurtrier explore comment il a pu échapper à ses crimes pendant cinq ans.

Bienvenue chez les Loud, le film

Bienvenue Chez les Loud : Le Film - Bande Annonce

La plus grande famille de Nickelodeon a droit à son propre film sur Netflix ce week-end. Bienvenue chez les Loud, le film suit la famille Loud lors d’une aventure familiale en Écosse, où ils découvrent qu’ils sont les descendants de la royauté écossaise. Ils s’adonnent alors à la vie la plus exaltante qui soit lorsqu’ils découvrent que leur maison ancestrale est un château.