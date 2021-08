The Walking Dead saison 11 : le changement surprenant de Gabriel qui scelle son destin

Les fans de The Walking Dead, ont parlé de l’une des scènes de la dixième saison de la série, qui pourrait définir le destin de Gabriel pour se rapprocher de la version BD de la série. Mais que lui est-il arrivé ? Alerte spoiler !

Depuis que la saison 10 de The Walking Dead a commencé à être produite et que les fans ont vu l’apparition de la communauté du Commonwealth, les théories sur la mort possible de Gabriel (Seth Gilliam) ont commencé à faire surface, en raison des changements que le personnage a connus en tant que leader de la communauté et de ses derniers meurtres.

Rappelons que le prêtre a été introduit pour la première fois dans la cinquième saison de la série et que, depuis, l’histoire de Gabriel dans la série a radicalement dévié de sa trajectoire dans les bandes dessinées originales de la série, réalisées par Robert Kirkman.

Gabriel a joué un grand rôle depuis l’absence de Rick Grimes (Andrew Lincoln), devenant l’un des principaux leaders d’Alexandria et grandissant de plus en plus, ce qui pourrait signifier que la saison 11 pourrait être sa fin. alerte spoiler BD !

Selon une théorie dont les fans ont parlé sur les médias sociaux de Reditt, Rick Grimes est toujours en vie, jusqu’à ce qu’il voit son destin final dans la communauté de The Commonwealth. Quelque chose qui pourrait arriver avec Gabriel dans la saison 11.

“Dans les BD Walking Dead, Rick se fait tirer dessus par Sebastian Milton. “Mais [Rick n’est pas dans la saison 11], cela signifie que quelqu’un d’autre pourrait être tué par lui.

The Walking Dead saison 11 : La mort de Gabriel annoncée ?

“À mon avis, Gabriel sera abattu par lui, car il est le leader d’Alexandria.”

Dans la bande dessinée originale de Kirkman, Rick est abattu par Sebastian Milton, le fils de Pamela Milton (Laila Robins), leader du Commonwealth. Comme les personnages de la série vont bientôt rencontrer le Commonwealth, il est possible que quelqu’un doive prendre la place de Rick dans cette scène épique qui sera peut-être adaptée pour la série.

Jusqu’à présent, il a été confirmé que la saison 11 de The Walking Dead sera divisée en trois parties, ouvrant toutes les possibilités de ce qui pourrait arriver aux leaders des communautés que nous connaissons.