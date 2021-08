Mes Premières Fois a été officiellement renouvelée pour une saison 3 par Netflix

Au cours de la dernière année, Netflix a dû annuler plusieurs de ses productions, soit en raison de la pandémie de Covid-19, soit simplement parce que le nombre d’audience n’est pas suffisant pour investir dans une nouvelle saison, mais il a également renouvelé plusieurs projets, l’exemple le plus récent est la saison 3 de Mes Premières Fois.

Netflix a officiellement renouvelé la saison 3 de la comédie sur le passage à l’âge adulte Mes Premières Fois. La série a été co-créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, qui ont déjà travaillé ensemble sur la comédie romantique The Mindy Project. Elle raconte l’histoire de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), une adolescente indienne américaine qui doit trouver un équilibre entre des relations compliquées à l’école et à la maison à la suite du décès inattendu de son père. La première diffusion de Mes Premières Fois a eu lieu en avril 2020 et a été saluée par la critique et le public, et la saison 2 est sortie en juillet 2021.

Le géant du streaming Netflix vient de révéler que Mes Premières Fois a été sélectionnée pour une saison 3. L’annonce a été faite dans le cadre de la tournée de presse estivale virtuelle de la Television Critics Association. Lisez ci-dessous la déclaration commune de Kaling et Fisher concernant le renouvellement de leur série :

“Nous sommes très reconnaissants à Netflix et à Universal Television de nous permettre de continuer à raconter cette histoire, ainsi qu’aux fans du monde entier qui ont réclamé de voir davantage cette adolescente indienne mal élevée.”

Une fois… deux fois… trois fois : adjugé, vendu. Mes Premières Fois saison 3, prochainement. pic.twitter.com/w95F0bnD6Z — Netflix France (@NetflixFR) August 20, 2021

Mindy Kaling et Lang Fisher ont également posté sur la nouvelle sur Instagram, exprimant leur excitation d’avoir l’opportunité de réaliser la saison 3 de Mes Premières Fois. Le casting principal de la série a également partagé la nouvelle. Ils devraient tous revenir, notamment Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, Lee Rodriguez et Ramona Young.

On retrouvera également la légende du tennis John McEnroe dans le rôle du narrateur de la série, et bien sûr, Ramakrishnan elle-même dans le rôle de Devi. Aucune date de diffusion de la prochaine saison n’a été annoncée, mais d’après l’historique de production de la série, si la saison 3 de Mes Premières Fois commence à être tournée dans les prochains mois, elle pourrait très bien sortir à la mi-2022.