Nouveau film Star Wars avec la réalisation de Taika Waititi – Africadaidly

Disney et LucasFilm ont confirmé qu’un nouveau long métrage « Star Wars » se profile à l’horizon – et que la réalisatrice de « Thor: Ragnarok » Taika Waititi prendra les rênes de la réalisation!

Dans le domaine de « Star Wars », Waititi a récemment réalisé la première finale de la saison de « The Mandalorian on Disney + ».

Waititi devrait également co-écrire le script aux côtés de Krysty Wilson-Cairns («1917», «Last Night in Soho»). Les nouvelles de cette mission proviennent directement du site Web de Star Wars.

D’autres nouvelles de Disney + sur l’annonce ajoutent également que l’écrivain Leslye Headland («Russian Doll», «Bachelorette») développe actuellement une nouvelle série «Star Wars» sans titre pour Disney +. Headland écrira, produira des produits exécutifs et servira de showrunner pour la série.

Cette série rejoindra les trois autres contes Disney + «Star Wars»: «The Mandalorian», une série basée sur la vie de Cassian Andor avant les événements de «Rogue One: A Star Wars Story», et une autre après les aventures d’Obi-Wan Kenobi entre « Star Wars: La vengeance des Sith » et « Star Wars: Un nouvel espoir ».

Aucune date de sortie pour aucun des deux projets n’a été annoncée mais restez à l’écoute!