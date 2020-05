David Arquette veut jouer le père de Liv Morgan dans Ready to Rumble 2

Il semble que nous pourrions bientôt voir une suite au plus grand film avec des lutteurs professionnels que le monde ait jamais vu! Quelle? Non, non Ils vivent. L’autre. Non, non La princesse à marier. L’autre. Non, non Commando de banlieue. L’autre. Non, non Sans tabou. L’autre. Non, non vive le vent d’hiver. L’autre. Non, pas le Marine 2. L’autre. Non, non Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Secret of the Ooze. L’autre. Non, non La petite sourie. L’autre. Non, non Père Noël avec des muscles. L’autre. Non, non Prêt à gronder. L’autre… pas d’attente, celui-là est-il. Oui, Prêt à gronder. Désolé. Nous étions coincés dans une boucle.

L’appel a été fait pour que quelqu’un fasse une suite à Prêt à gronder, le 2000 David Arquette véhicule comique qui présentait un véritable crapload de lutteurs WCW, ce qui a conduit à la course du Championnat du Monde WCW d’Arquette. Oui, 2000 a été une excellente année. Mais pas pour WCW. Quoi qu’il en soit, l’appel vient de l’intérieur de la maison, en tant que star de la WWE Liv Morgan est allé sur Twitter pour demander à quelqu’un de faire une suite à Prêt à gronder. Et, bien sûr, Morgan s’est porté volontaire pour y jouer.

« Quelqu’un peut-il faire Prêt à gronder partie 2, et puis-je y être s’il vous plaît? « Morgan tweeté.

Quelqu’un peut-il préparer la partie 2 de Ready to Rumble et puis-je y être s’il vous plaît? 🤓 – LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) 2 mai 2020

Et ça aurait pu être ça; un seul tweet perdu à l’éther demandant une suite à un film de vingt ans qui a fait 12 millions de dollars au box-office. Mais le tweet de Morgan a attiré l’attention de l’acteur superstar et de la légende du catch indépendant Arquette, qui semblait plus que déçu de l’idée. En fait, il sait déjà quelle devrait être la prémisse.

« Eh bien, vous travaillez avec la société qui devrait détenir la moitié des droits – et je pense que ce serait génial », Arquette a répondu. « Je pourrais être ton père. »

Eh bien, vous travaillez avec l’entreprise qui devrait détenir la moitié des droits – et je pense que ce serait génial. Je pourrais être ton père https://t.co/3ssD6NBLS7 – David Arquette (@DavidArquette) 3 mai 2020

Qu’en pensez-vous, fans de wrasslin? Cela vous semble-t-il une bonne idée? Si cela mène Arquette à une course à la WWE, en particulier une où il relance le championnat WCW, nous sommes tous pour.

Le post David Arquette veut jouer le père de Liv Morgan dans Ready to Rumble 2







