Nous pourrions voir les cinémas AMC fermer leurs portes après la réouverture / le film

La pandémie de coronavirus pèse encore lourdement sur l’industrie du cinéma. Non seulement la production cinématographique et télévisuelle a été arrêtée depuis mars, mais les cinémas ont également été fermés, ce qui a non seulement retardé la sortie de ce qui aurait été certains des plus grands blockbusters de l’été, mais a également détruit l’ensemble de l’entreprise. Certains théâtres seront probablement fermés de façon permanente, et si la fermeture dure beaucoup plus longtemps, il semble que les cinémas AMC ne survivront pas même s’ils rouvrent.

Dans un dossier réglementaire publié aujourd’hui, AMC Theatres a jeté un «doute substantiel» sur leur capacité à rester en activité après avoir été contraint de fermer ses portes en mars. En outre, la chaîne devrait être affectée par le fait que le chiffre d’affaires global du box-office aux États-Unis devrait chuter de plus de 50% par rapport aux recettes du box-office de 2019.

CNN Business rapporte qu’AMC Theatres envisage une perte se situant entre 2,1 et 2,4 milliards de dollars au premier trimestre, grâce à la fermeture de cinémas résultant de la pandémie de coronavirus. Depuis la fermeture, AMC Theatres affirme qu’ils «ne génèrent effectivement aucun revenu» et le coût de la conservation des cinémas qui ne leur rapportent pas d’argent leur a fait beaucoup de mal.

Bien que certaines salles de cinéma commenceront à rouvrir ce mois-ci, de plus grandes chaînes comme AMC Theatres attendent jusqu’en juillet, date à laquelle de nouveaux films pourraient sortir en studio. La plus utile de ces versions potentielles serait Principe le 17 juillet, suivi de Mulan le 24 juillet, mais il reste à voir si suffisamment de théâtres seront ouverts pour que Warner Bros.et Disney respectent ces plans de sortie. Si les studios retiennent ces films, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour AMC Theatres.

Dans leur dossier réglementaire, AMC Theatres a déclaré: «Même si les restrictions d’exploitation gouvernementales sont levées dans certaines juridictions, les distributeurs peuvent retarder la sortie de nouveaux films jusqu’à ce que les restrictions d’exploitation soient assouplies plus largement au niveau national et international, ce qui pourrait limiter davantage nos opérations. «

Alors que les studios de cinéma attendent de voir si suffisamment de salles de cinéma seront ouvertes pour justifier la sortie de leurs plus grands blockbusters et dépenser des millions pour les commercialiser rapidement, les salles de cinéma attendent de voir si ces studios auront des films à jouer. C’est une situation très précaire pour les deux et une décision doit être prise rapidement.

En avril, AMC Theatres a déclaré avoir un solde de trésorerie de seulement 718,3 millions de dollars, et ce, après avoir levé 500 millions de dollars auprès d’une offre de dette privée. Ce n’est pas génial pour la plus grande chaîne de cinémas des États-Unis. Mais AMC déclare: «Nous pensons que nous avons les moyens de rouvrir nos cinémas et de reprendre nos opérations cet été ou plus tard.» Cependant, ils ont également noté: «Nos besoins de liquidités par la suite dépendront, entre autres, du calendrier de la reprise complète des activités, du calendrier des sorties de films et de notre capacité à générer des revenus.»

Les choses semblent assez désastreuses pour AMC Theatres, et nous pourrions envisager la fermeture de centaines d’écrans à travers le pays s’ils ferment leurs portes. Compte tenu du fait que la Chine envisage la fermeture définitive possible d’environ 5 000 salles, soit près de 28 000 écrans, les États-Unis pourraient très bien se retrouver dans une position similaire. Cela signifie que les cinémas AMC pourraient reconsidérer leur position sur l’interdiction des futures sorties Universal Pictures après Trolls World Tour ont été envoyés en VOD, car ils auront besoin de toute l’aide possible. Cela est particulièrement vrai lorsque vous regardez combien le box-office américain devrait diminuer en 2020.

Le box-office américain devrait chuter de 52% en 2020

Variety met en évidence une nouvelle analyse de la société de recherche de Wall Street, MoffettNathanson, qui prévoit que les ventes de billets de cinéma aux États-Unis chuteront de 52% pour atteindre seulement 5,5 milliards de dollars, contre 11 milliards de dollars au box-office de l’année précédente. Non seulement c’est une baisse abrupte, mais si les salles de cinéma n’ouvrent pas en juillet avec la sortie de superproductions comme Principe et Mulan, il pourrait chuter encore plus.

Le plus grand obstacle à la reprise du box-office est que les principaux marchés comme New York, San Francisco et Los Angeles n’ont toujours pas de date précise pour quand ils seront autorisés à rouvrir les salles de cinéma. Alors que les cas de coronavirus ont chuté à l’échelle nationale, certaines régions continuent de voir une augmentation, en particulier celles qui ont commencé à reprendre lentement leurs activités habituelles. Malgré cela, les cas n’ont augmenté que dans 17 États, contre 20 États qui ont vu les cas augmenter la semaine précédente.

Le rapport de recherche a noté qu’en raison de cette incertitude, il y a « beaucoup de volatilité » qui pourrait voir ces prévisions fluctuer:

« Compte tenu de l’incertitude entourant les questions clés que nous mentionnons ci-dessus, y compris le respect des dates de sortie en juillet, lorsque les marchés clés rouvriront et la volonté des cinéphiles de revenir avant un vaccin, nos estimations sont aujourd’hui un travail en cours avec beaucoup de volatilité dans les mois à venir. «

La bonne nouvelle est que le box-office devrait pouvoir se remettre décemment en 2021 avec une prise de box-office prévue de 9,7 milliards de dollars. Mais encore une fois, cela pourrait également changer en fonction de la rapidité avec laquelle la production peut reprendre sur les films qui devraient sortir l’année prochaine. Alors que certains d’entre eux sont des films qui ont déjà terminé leur production et dont la sortie est prévue cette année, il y en a beaucoup qui n’ont même pas commencé à tourner. Et avec les plus gros revenus étant des productions à grande échelle, se remettre au travail efficacement pourrait être délicat.

Nous espérons que les studios de cinéma et les théâtres pourront travailler ensemble pour traverser cette période difficile et se montrer forts de l’autre côté. Les prochains mois seront certainement décisifs quant à l’avenir de chacun d’eux.

Articles sympas du Web: