A Discovery of Witches Saison 2: date de sortie et tracé tenatif

– – –

A Discovery of Witches Saison 2: A Discovery of Witches est une émission de télévision britannique basée sur un best-seller. Il y avait trois livres à savoir «A Discovery of Witches», «Shadow of Night» et «The Book of Life». Deborah Harkness a écrit ces trois livres à succès. A Discovery of Witches est sorti en septembre 2018. Immédiatement après la sortie du film, il a gagné en popularité. De plus, en novembre 2018, il est devenu l’une des meilleures suites d’un livre.

La suite de A Discovery of Witches est prête à sortir. Découvrez la date de sortie de A Discovery of Witches Season 2.

Date de sortie de la saison 2 de A Discovery of Witches

Il est prévu que la saison 2 de l’émission soit publiée quelque part cette année. Cependant, la date exacte de la prochaine saison n’est pas encore confirmée.

The Plot of A Discovery of Witches Saison 2

– – –

L’histoire du spectacle tourne autour d’une sorcière nommée Diana. L’histoire est une émission de science-fiction impliquant des vampires, des sorcières et des démons. Les personnages de la série se découvrent des réalités au fur et à mesure que l’histoire décolle. Une tournure intéressante dans l’histoire survient lorsque Diana tombe amoureuse de Matthew. Leur histoire d’amour devient très difficile car Matthew est un vampire et Diana est une sorcière.

La prochaine saison de l’émission suivra l’histoire de Shadow of Night. Par conséquent, il est prévu que Diana trouvera un tuteur de sorcière qui l’aidera à suivre les chemins d’Ashmole. Dans ce voyage, Matthew la rejoindra également mais le voyage prend un tour différent. Un tour différent survient lorsque le tuteur découvre que Matthew est un vampire.

Pour d’autres mises à jour de ce type, restez connecté à Honk News!

– – –