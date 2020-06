Ridley Scott ne peut pas arrêter de nous taquiner à propos d’un autre film extraterrestre

Extraterrestre créateur de franchise Ridley Scott ne peut tout simplement pas s’empêcher de taquiner les fans avec un autre film. Dernière fois en Alien: Covenant, nous avons pu voir les premiers Xénomorphes créés par le psychopathe androïde David (Michael Fassbender), et il s’est terminé avec lui s’envoler sur un navire, des œufs en remorque. Malheureusement, le film n’a pas vraiment fait de gangbusters au box-office. Cela n’a pas empêché Scott d’essayer d’en obtenir un troisième Extraterrestre film préquelle fait. Dans une récente conversation avec le LA Times, il a parlé un peu de ce qu’il essaie d’accomplir avec le film et où il voit le Extraterrestre franchise en cours.

Devrait-il y avoir plus de films étrangers?

« Je pense toujours qu’il y a beaucoup de kilométrage dans Alien, mais je pense que vous devrez maintenant ré-évoluer. Ce que j’ai toujours pensé quand je faisais le premier [was] pourquoi une créature comme celle-ci serait-elle fabriquée et pourquoi voyageait-elle dans ce que j’ai toujours pensé être une sorte d’engin de guerre, qui transportait une cargaison de ces œufs. Quel était le but du véhicule et quel était le but des œufs? C’est la chose à remettre en question – qui, pourquoi et dans quel but est la prochaine idée, je pense. «

J’espère que nous pourrons au moins obtenir la synthèse de ces films préquel réalisés et publiés. Dites ce que vous voulez des problèmes des deux, mais je pensais qu’ils étaient au pire divertissants. j’ai aimé Prométhée plus que Engagement, mais je suis plus curieux de savoir où le Extraterrestre la franchise peut aller une fois ces films terminés. Il semble que ce soit à coup sûr dans les limbes, ce qui est regrettable. C’est l’une des adresses IP les plus emblématiques de tout le cinéma, et penser que cela peut être fait me remplit d’une grande tristesse. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

Le post Ridley Scott Can & # 039; t Stop Teasing Us About Another Alien Movie est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.