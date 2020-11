Nous devons encore rendre notre accès à la campagne britannique «  plus juste, plus en forme et plus convivial  »

Cette année, nous sommes plus nombreux que jamais à trouver le réconfort et l’évasion au grand air. Pour beaucoup de gens, la joie de marcher est de s’éloigner de la foule – la liberté de sortir des sentiers battus et d’explorer des endroits loin des sentiers qui nous mènent de A à B. Et c’est grâce à une loi adoptée il y a 20 ans. que nous sommes capables de faire exactement cela. Les Ramblers ont fait campagne pendant des décennies pour le droit de marcher librement dans certains de nos paysages les plus sauvages. Il y a vingt ans, la loi de 2000 sur la campagne et les droits de passage (CRoW) accordait aux gens le droit de se déplacer hors des sentiers sur trois millions d’acres de terres en «libre accès» en Angleterre et au Pays de Galles. Enfin, nos montagnes, landes, bruyères et duvet étaient ouverts à la déambulation, à l’exploration ou tout simplement à l’imprégnation de la majesté de certains de nos plus beaux paysages.La newsletter i dernières nouvelles et analysesStuart Maconie sur 20 ans de droit à l’errance (Photo: Country Walking Magazine ) Stuart Maconie, diffuseur et président de Ramblers GB, se souvient du moment: «Il y a vingt ans, la Grande-Bretagne a changé pour toujours. Nos endroits hauts et sauvages sont passés, en un coup de plume, d’une terre emballée et compartimentée, cachée derrière des clôtures et des barbelés, jonchée de panneaux d’interdiction et de portes verrouillées, à un pays où, dans l’ensemble, des marcheurs responsables pourraient errent où ils ont aimé sur la terre ferme. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous devrions célébrer ce jour, il y a 20 ans, où nous avons fait les premiers pas vers une campagne plus juste, plus en forme et plus conviviale. »À l’anniversaire de cette législation historique, nous sommes à nouveau au moment où nous besoin de rendre notre accès à la campagne «plus juste, plus en forme et plus convivial». Les terres en libre accès couvrent actuellement 8 pour cent des terres en Angleterre et au Pays de Galles; les endroits où nous pouvons explorer librement hors des sentiers battus sont souvent loin des endroits où nous vivons – et ce droit ne s’étend pas à la plupart des endroits que nous aimons le plus marcher, comme les bois et les berges des rivières. Alors que nous commençons à imaginer à quoi le monde pourrait ressembler après la pandémie, n’est-il pas temps d’être plus ambitieux sur les domaines dans lesquels nous pouvons marcher? En savoir plus Les randonneurs découvrent près de 50000 miles de sentiers historiques qui ont disparu des cartes Jusqu’à ce jour, voici quelques-uns des endroits les plus étonnants d’Angleterre et du Pays de Galles où, depuis 20 ans, il était possible de se promener librement, grâce au CRoW Act… Dunkery Beacon, ExmoorDunkery Beacon est l’endroit le plus élevé du Somerset. De vastes zones de terres d’accès s’étendent à l’ouest de Dunkery Hill, facilement accessible depuis la petite ville de Porlock. Vous pouvez également essayer les sentiers sur Horner Wood, qui fait partie d’une grande réserve naturelle nationale qui comprend la balise.Gragareth et Whernside, Yorkshire DalesGragareth et Whernside chevauchent le Yorkshire et le Lancashire (Photo: Ramblers) Promenez-vous sur certains des terrains les plus élevés du Yorkshire et du Lancashire – les frontières ne signifient pas grand-chose ici, car presque tout sauf la vallée est libre d’accès. Les trottoirs calcaires de Twistleton Scars sont parmi les plus beaux du pays.Pumlumon, Mid WalesPumlumon possède une faune spectaculaire pour les oiseaux (Photo: Ramblers) , les sources de trois rivières principales et de nombreux cairn de l’âge du bronze.Simonside Hills, Northumberland La promenade traditionnelle de Lordenshaw peut être prolongée pour prendre Tosson Hill (Photo: Paul Lambert) Il s’agit d’une crête sauvage dominant la ligne d’horizon au-dessus de la rivière Coquet qui offre des vues des Cheviots et de toute la côte de Northumbrie. La promenade traditionnelle de Lordenshaw peut être prolongée pour prendre Tosson Hill, Whitefield Hill et Darden Pike.Strines Edge et Dovestone Tor, Peak District Les pierres marquant la frontière Yorkshire / Derbyshire le long de Strines Edge seraient antérieures à l’invasion normande (Photo: Ramblers) L’une des promenades les plus belles et les moins connues du Peak District commence près de Moscar, grimpe Strines Edge à Dovestone Tor, avant de suivre le bord de pierre meulière spectaculaire jusqu’à Salt Cellar. On pense que les pierres marquant la frontière Yorkshire / Derbyshire le long de Strines Edge sont antérieures à l’invasion normande.Pour en savoir plus: ramblers.org.uk