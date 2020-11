C’est pourquoi Sky ne montre pas le VfL Wolfsburg contre le Werder Brême aujourd’hui

Le VfL Wolfsburg accueillera le Werder Brême pour la 9e journée de Bundesliga aujourd’hui. Pourquoi Ciel ne diffuse pas le match en direct, vous pouvez le découvrir ici.

Voulez-vous voir tous les matchs de Bundesliga du vendredi en direct et dans leur intégralité? Obtenez DAZN maintenant!

VfL Wolfsburg – Werder Bremen: C’est pourquoi Sky ne montre pas le match aujourd’hui

Le VfL Wolfsburg et le Werder Brême s’affrontent vendredi 27 novembre. Le jeu commence à 20h30 dans la Volkswagen Arena de Wolfsburg.

Si vous souhaitez voir le jeu en direct, vous ne pouvez pas ouvrir Ciel repli, le diffuseur de télévision payante n’a aucun droit de transmission sur le lot. Au lieu de cela, le jeu fonctionne intégralement chez DAZN. Le commentateur Freddy Harder et le modérateur Tobi Wahnschaffe guident tout au long de l’émission, ils reçoivent le soutien de l’expert Sebastian Kneißl. Cela commence par le rapport préliminaire à 20h15.

En plus des jeux télévisés du vendredi DAZN aussi les premiers matchs du dimanche et du lundi de la Bundesliga. En outre, il y a le meilleur de la Serie A, LaLiga, la Ligue 1 et la MLS ainsi que l’ensemble de la Ligue Europa et de nombreux matchs de Ligue des champions.

Pour 11,99 euros par mois ou 119,99 euros par an, vous pouvez également voir les sports américains (NFL, NHL & MLB), la boxe, l’UFC, le Bellator, les fléchettes, la course, le cyclisme, le tennis, le handball, etc. Vous pouvez également le tester gratuitement pendant quatre semaines. Terminez le mois d’essai maintenant!

Werder Bremen: Avec cette équipe, la SVW a pris d’assaut le championnat lors de la saison 2003/04 1/22 Valerien Ismael fête aujourd’hui ses 45 ans. Le Français a non seulement remporté le doublé national avec le Bayern lors de la saison 2005/06, mais a également fait partie de la légendaire équipe du championnat Werder Bremen 2004. 2/22 Le 9 mai 2004, les Werderans ont été couronnés champions – de toutes choses avec un 3: 1 dans le stade olympique de Munich. Cette saison, l’équipe de Brême s’est ravie d’un football offensif enivrant et est restée entre-temps 23 matchs sans défaite. 3/22 « Brême méritait de remporter le titre. Ils ne se sont pas laissés aller à la folie et ont montré le plus beau football », a félicité l’entraîneur du Bayern Hitzfeld à l’issue du match, tandis que l’entraîneur du Werder Thomas Schaaf a seulement annoncé: « Maintenant, les choses vont bien! » 4/22 Trois semaines après le titre de champion, Ismael et Werder ont même réalisé le double parfait contre Aix-la-Chapelle. Le défenseur central avait ces joueurs à ses côtés lors de la saison 2003/04. 5/22 OBJECTIF – ANDREAS REINKE (34 apparitions): Déjà champion avec le FCK en 1998, il est revenu en Allemagne avant le début de la saison après des séjours en Grèce et en Espagne et était dans la boîte à tous les matches. A terminé sa carrière à Brême en 2007. 22/06 DÉFENSE – PAUL STALTERI (33): coureur d’endurance à droite et sept fois préparateur. Après quatre ans sur l’île, il a terminé sa carrière à Mönchengladbach et a ensuite travaillé comme entraîneur de jeunes dans son Canada natal. 7/22 VALERIEN ISMAEL (32): L’un des grands piliers de l’équipe championnat, est venu de Strasbourg pour peu d’argent avant le début de la saison et a ensuite joué pour le Bayern. A commencé sa carrière d’entraîneur à Hanovre, qui l’a conduit via Wolfsburg et la Grèce à Linz. 8/22 MLADEN KRSTAJIC (30 ans): En neuf ans en Bundesliga, il était l’un des meilleurs défenseurs centraux de la ligue au Werder et à Schalke. Après deux ans en tant que joueur, il a travaillé au Partizan en tant qu’officiel, puis il a entraîné l’équipe nationale serbe pendant deux ans. 22/09 CHRISTIAN SCHULZ (29): a compté sur ses meilleurs jours dans l’équipe élargie de l’équipe nationale et a livré des performances constantes pour le Werder et Hanovre pendant de nombreuses années (358 matchs BL). A 37 ans toujours sur la balle pour Hannover II. 22/10 VIKTOR SKRIPNIK (13): Le Werder était le seul club en dehors de l’Ukraine pour lequel l’arrière gauche a joué. Mais cela l’a retenu là pendant huit ans. A mis fin à sa carrière après la saison de championnat – une grande finale. 11/22 LUDOVIC MAGNIN (11): Son apogée était encore à venir. Augmenté au Werder la saison suivante, puis joué pour le VfB pendant cinq ans. Est également devenu champion d’Allemagne là-bas. Formateur au FC Zurich depuis 2018. 12/22 MITTELFELD – FABIAN ERNST (33): Souvent sous-estimé, mais indispensable pour le Werder. Fort en duel, clair sur le ballon et avec un bon œil (onze passes). Puis chez Schalke et Besiktas, copropriétaire d’une équipe danoise de deuxième division depuis 2019. 13/22 FRANK BAUMANN (32): Une fois Werder, toujours Werder. Le capitaine est venu de Nuremberg en 1999 et n’a pas quitté le club à ce jour. Après 360 matchs de compétition, le capitaine honoraire est entré dans la direction et est maintenant le directeur sportif. 14/22 JOHAN MICOUD (32): Le Français ingénieux et contentieux était le penseur et le leader du match de Brême. Impliqué dans 18 coups sûrs dans la saison de championnat. Reste quatre ans à Brême puis termine sa carrière aux Girondins de Bordeaux. 15/22 KRISZTIAN LISZTES (30 ans): Le meneur de jeu à deux pieds a disputé la meilleure saison de sa carrière, mais s’est déchiré un ligament croisé peu avant la fin de la saison. Par la suite il n’a pas atteint son ancienne forme au Werder ou ailleurs, fin de carrière en 2015 en Hongrie. 16/22 TIM BOROWSKI (25 ans): Noble réserviste et pas encore à son apogée. Dans les années suivantes, il a été l’un des meilleurs milieux de terrain allemands et a essayé sans succès pendant un an au Bayern. Aujourd’hui co-entraîneur de Florian Kohfeldt. 17/22 ÜMIT DAVALA (22): Auparavant actif à Milan, le Werder a obtenu les services du vainqueur de la Coupe UEFA en prêt. Resté au Weser pour une saison de plus, mais a dû mettre fin à sa carrière en 2005 en raison d’une blessure. Maintenant entraîneur adjoint à Galatasaray. 18/22 STURM – AILTON (33): « Un coup. Un but. L’Ailton! » Après avoir commencé des difficultés à Brême dans l’année de championnat imparable et avec 28 buts meilleur buteur. Après cela, Kugelblitz a joué pour Schalke, HSV et Duisburg, entre autres. 19/22 IVAN KLASNIC (29): Le natif de Hambourg a marqué 77 fois pour le Werder entre 2001 et 2008. Puis il a pris d’assaut pour Bolton, Nantes et Mayence. A dû subir trois transplantations rénales en raison d’une insuffisance rénale. 20/22 ANGELOS CHARISTEAS (24 ans): La même année, le héros folklorique grec a pu se réjouir du championnat d’Europe. Ne faisait pas partie du personnel permanent du Werder, qui ne devrait pas non plus changer à Ajax, Feyernoord ou Nuremberg. 21/22 NELSON VALDEZ (21 ans): A 19 ans, le Paraguayen n’a fait sa percée définitive qu’un an plus tard. 113 matchs pour Werder suivis 126 pour BVB. Ensuite, l’attaquant est devenu un globe-trotter et joue à domicile depuis 2017. 22/22 FORMATEUR – THOMAS SCHAAF: Légende du club absolu! Après de nombreuses années dans l’équipe de jeunes du Werder, il s’est occupé de l’équipe de Bundesliga pendant 14 ans. Après des postes à Francfort et Hanovre, maintenant directeur technique de Bremer.

VfL Wolfsburg – Werder Brême: alignements probables

VfL Wolfsburg: Casteels – Bakou, Lacroix, Brooks, Roussillon – Schlager, Arnold – Mehmedi – Steffen, Brekalo – Weghorst

Casteels – Bakou, Lacroix, Brooks, Roussillon – Schlager, Arnold – Mehmedi – Steffen, Brekalo – Weghorst Werder Brême: Pavlenka – Toprak, Groß, Friedl – Selassie, M. Eggestein, Möhwald, Augustinsson – Bittencourt, Rashica – Sargent

VfL Wolfsburg contre Werder Brême: les cinq derniers affrontements

Date Accueil Un moyen Résultat concurrence 07.06.2020 Werder Brême VfL Wolfsburg 0: 1 Bundesliga 01.12.2019 VfL Wolfsburg Werder Brême 2: 3 Bundesliga 03.03.2019 VfL Wolfsburg Werder Brême 1: 1 Bundesliga 05.10.2018 Werder Brême VfL Wolfsburg 2: 0 Bundesliga 11.02.2018 Werder Brême VfL Wolfsburg 3: 1 Bundesliga

© imago images / regios24

Bundesliga: le tableau actuel en un coup d’œil

Après huit jours de match, le VfL Wolfsburg occupe une solide 6e place du tableau, le Werder Brême est également l’une des surprises positives de la saison avec une neuvième place.