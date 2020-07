Paz Padilla vit l’un des moments les plus compliqués de sa vie. Son mari et âme sœur, qui est son amour depuis l’adolescence, décédé après plusieurs mois de maladie grave à cause de la tumeur au cerveau dont il a souffert. L’actrice et comédienne reçoit l’affection de son peuple depuis des jours, mais jusqu’à présent, elle n’avait pas parlé.

Paz Padilla dit au revoir à Antonio Juan Vidal dans un post Instagram

Dans la nuit du 20 juillet, quelques heures après les funérailles à Zahara de los Atunes, la même ville où ils se sont mariés, le présentateur de « Sálvame » a partagé un post sur Instagram à la mémoire d’Antonio Juan Vidal. L’image reflétait une étreinte émotionnelle entre les deux nus, Padilla reposant sa tête sur l’épaule de Vidal.

L’image tendre était accompagnée d’un texte émouvant dans lequel Paz Padilla dit au revoir à son mari, les invitant à se revoir: «Nous serons toujours fusionnés en un seul. Attends moi, nous avons encore une troisième chance. Allez de l’avant. « Les deux se sont rencontrés à l’adolescence et, bien qu’ils se soient séparés, Ils se sont revus plusieurs années plus tard., découvrant qu’ils étaient toujours amoureux l’un de l’autre.

Messages de soutien pour Paz Padilla

L’amour pour Cadix n’a pas cessé depuis que la triste nouvelle a été connue le 19 juillet. Dans cette publication, elle a reçu plus de messages d’affection de la part de ses proches. Sa fille Anna Ferrer a commenté l’image, assurant qu’ils l’ont été « le meilleur exemple d’amour, de respect et de gentillesse que je n’aurai jamais. Un tel amour plein et réel mérite d’être éternel. «