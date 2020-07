Offres de la semaine sur les cartes graphiques bon marché: 17 juillet 2020

Les cartes graphiques sont souvent l’une des pièces les plus chères de l’ensemble de notre PC, mais nous sommes là pour vous aider à obtenir le meilleur prix sur les meilleures cartes graphiques d’aujourd’hui dans notre hub d’offres de cartes graphiques régulièrement mis à jour. Ci-dessous, nous avons dressé une liste de tous les prix des cartes graphiques les moins chers actuellement afin que vous puissiez voir exactement comment chaque offre de carte graphique se compare les unes aux autres et si c’est un bon achat.

De plus, pour aider à adoucir encore davantage l’accord, Nvidia offre des copies gratuites de Death Stranding avec n’importe quelle carte RTX si vous en achetez une avant la fin du mois de juillet, tandis qu’AMD propose l’extension Godfall et World Of Warcraft Shadowlands avec tous les GPU RX 5000. . Ainsi, que vous mettiez à niveau votre PC ou que vous construisiez un nouveau PC à partir de zéro, voici les offres de cartes graphiques les moins chères proposées cette semaine.

Obtenez les meilleures offres de cartes graphiques dès maintenant:

Si vous ne savez pas quelle carte graphique vous devriez obtenir, l’un des meilleurs moyens de déterminer le type de carte dont vous avez besoin est de penser à la résolution de votre moniteur. Si vous avez un moniteur 1920 × 1080, par exemple, il n’est pas nécessaire d’en acheter un destiné à jouer à des jeux en 4K. D’un autre côté, si vous envisagez également de mettre à niveau votre moniteur à un moment donné, vous voudrez probablement obtenir une carte graphique qui peut également tirer le meilleur parti de cette future résolution.

L’autre chose à laquelle il faut penser est le type d’expérience de jeu que vous en attendez. Êtes-vous prêt à jouer à des jeux avec les meilleurs paramètres graphiques? Ou voulez-vous simplement quelque chose qui fera le travail sur Medium? Si vous ne vous souciez pas de jouer sur Ultra, vous n’avez pas besoin de dépenser autant que pour votre nouvelle carte graphique comme vous le feriez si rien d’autre que des paramètres maximum ne suffisait – ce que j’explique ci-dessous. Dans cet esprit, jetons un coup d’œil aux offres de cartes graphiques les moins chères de la semaine.

Offres de cartes graphiques

Offres de cartes graphiques Nvidia:

Offres Nvidia GeForce GTX 1660: (NE PAS ACHETER)

Lisez notre revue Nvidia GeForce GTX 1660 pour plus d’informations

Aucun changement au Royaume-Uni pour la vanille GTX 1660 cette semaine, mais son prix a grimpé en flèche aux États-Unis. C’est une bonne carte graphique pour les jeux 1080p, capable d’atteindre 60 images par seconde sur des paramètres moyens à élevés dans presque tous les jeux les plus exigeants d’aujourd’hui (ainsi qu’un peu de potentiel 1440p et aussi longtemps que vous êtes satisfait de jouer avec des paramètres de qualité moyenne sur les gros blockbusters d’aujourd’hui), mais les prix d’aujourd’hui signifient que votre argent est mieux dépensé ailleurs – soit sur la GTX 1660 Super, soit sur la Radeon RX 5500 XT d’AMD plus loin dans cet article. Pour plus d’informations, lisez mon article comparatif Nvidia GTX 1660 vs 1660 Super.

Nvidia GeForce GTX 1660 Super offres:

Lisez notre revue Nvidia GeForce GTX 1660 Super pour plus d’informations

Une baisse de 5 $ aux États-Unis cette semaine, sans changement au Royaume-Uni, faisant de la 1660 Super la carte graphique Nvidia à acheter si vous recherchez un bon GPU 1080p. La GTX 1660 Super est un peu plus rapide que la GTX 1660 classique – au moins 60 ips sur des graphismes High à 1080p dans les plus grands jeux d’aujourd’hui, et au moins 60 ips sur Medium à 1440p, et presque des performances identiques à celles de la GTX 1660 Ti. C’est une bonne option si vous avez un moniteur 1080p avec un taux de rafraîchissement élevé.

Offres Nvidia GeForce GTX 1660 Ti: (NE PAS ACHETER)

Lisez notre revue Nvidia GeForce GTX 1660 Ti pour plus d’informations

Les prix sont toujours très élevés pour la GTX 1660 Ti, donc à ce genre de prix, vous pouvez aussi bien acheter le RTX 2060 à la place – ou économiser un peu d’argent et obtenir la GTX 1660 Super car, comme ma GTX 1660 Super vs 1660 L’article Ti montre que vous ne gagnez pas vraiment beaucoup en optant pour le Ti. Bien sûr, il est capable d’atteindre 60 images par seconde avec des paramètres maximum à cette résolution, et il est également capable de fournir des images cohérentes de 60 images par seconde sur des paramètres moyens à élevés à 1440p, mais pour le moment, ce n’est tout simplement pas une bonne affaire.

Offres Nvidia GeForce RTX 2060:

Lisez notre revue Nvidia GeForce RTX 2060 pour plus d’informations

Une légère augmentation pour la carte de traçage de rayons d’entrée de gamme de Nvidia au Royaume-Uni cette semaine, mais c’est toujours un prix décent pour le RTX 2060. C’est un GPU brillant pour atteindre les paramètres Ultra 60fps à 1080p, et c’est actuellement notre meilleur choix Nvidia pour le meilleure carte graphique 1440p sur un budget. En conséquence, c’est un meilleur achat que la GTX 1660 Ti en ce moment, surtout si vous voulez cette expérience de traçage de rayons et une copie gratuite de Death Stranding.

Nvidia GeForce RTX 2060 Super offres: (NE PAS ACHETER)

Lisez notre revue Nvidia GeForce RTX 2060 Super pour plus d’informations

Le RTX 2060 Super a chuté de 20 $ aux États-Unis cette semaine sans changement au Royaume-Uni, mais le RTX 2060 Super est toujours un mauvais achat par rapport au RTX 2070. Bien sûr, il est un peu plus rapide que le RTX 2060 régulier, capable de atteignant 60 ips avec des paramètres maximum à 1440p plus régulièrement, mais la plupart du temps, vous obtiendrez une expérience de jeu très similaire. Vraiment, les acheteurs britanniques et américains devraient plutôt opter pour le RTX 2070. Pour une comparaison plus approfondie de la façon dont le RTX 2060 Super se compare à son frère non Super (et à son concurrent AMD le plus proche), lisez notre article RTX 2060 vs RTX 2060 Super vs RX 5700.

Offres Nvidia GeForce RTX 2070:

Lisez notre revue Nvidia GeForce RTX 2070 pour plus d’informations

Le RTX 2070 a connu une réduction de 10 £ au Royaume-Uni cette semaine, ce qui en fait un excellent achat par rapport au reste de ses frères et sœurs RTX. Après tout, la RTX 2070 est une excellente carte graphique 1440p et peut atteindre à peu près 60 images par seconde avec des paramètres maximum dans chaque grand jeu auquel vous pouvez jouer aujourd’hui (et certainement 60 images par seconde + si vous la faites tomber à Élevé). Personnellement, je recommanderais plutôt d’utiliser la carte Radeon RX 5700 XT d’AMD, mais si vous êtes catégorique à l’idée de rester avec Nvidia, c’est la carte à acheter – lisez notre comparaison RTX 2070 vs RTX 2070 Super vs RX 5700 XT pièce pour plus d’informations.

Nvidia GeForce RTX 2070 Super offres:

Lisez notre revue Nvidia GeForce RTX 2070 Super pour plus d’informations

La RTX 2070 Super est actuellement la meilleure carte graphique Nvidia pour les jeux 1440p, capable d’atteindre 60 images par seconde avec des paramètres maximum dans chaque grand blockbuster en cours, mais pendant des mois, elle n’a pas été particulièrement intéressante. Ce n’est toujours pas aux États-Unis, mais grâce à un nouvel accord sur Amazon UK, le RTX 2070 Super est enfin un bon achat pour ceux qui sont à nouveau au Royaume-Uni.

Offres Nvidia GeForce RTX 2080: (NE PAS ACHETER)

Lisez notre revue Nvidia GeForce RTX 2080 pour plus d’informations

Pas d’offres au Royaume-Uni cette semaine

Aucune offre aux États-Unis cette semaine

Récemment, les niveaux de stock ont ​​été si bas pour le RTX 2080 que les prix ont considérablement augmenté, et les prix les moins chers que nous pouvons trouver dépassent massivement la carte Super 2080 plus rapide ci-dessous. Bien sûr, c’est l’une des cartes graphiques les plus puissantes que vous puissiez acheter aujourd’hui, capable de fournir une expérience sans faille 60fps + 1440p avec des paramètres maximum, ainsi qu’une expérience moyenne décente à 4K, mais le RTX 2080 Super est toujours à 100% le meilleur achat .

Nvidia GeForce RTX 2080 Super offres:

Lisez notre revue Nvidia GeForce RTX 2080 Super pour plus d’informations

La réduction de prix de la semaine dernière aux États-Unis a disparu cette semaine, ramenant le RTX 2080 Super à un peu plus de 700 $, et nous avons également constaté une augmentation de 30 £ au Royaume-Uni. Comme toutes les cartes Super, la RTX 2080 Super est un peu plus rapide que la RTX 2080 classique. En conséquence, elle offre une expérience de jeu très similaire – des performances 1440p exceptionnelles, ou 60 ips en moyenne à élevée à 4K. C’est assez cher, mais si vous ne voulez pas mettre à niveau votre carte graphique depuis longtemps, le RTX 2080 Super pourrait valoir la peine d’être dépensé.

Offres Nvidia GeForce RTX 2080 Ti:

Lisez notre revue Nvidia GeForce RTX 2080 Ti pour plus d’informations

Les prix ont légèrement augmenté pour le RTX 2080 Ti cette semaine, mais il s’agit toujours de la meilleure et la plus puissante carte graphique que vous pouvez acheter en ce moment. C’est actuellement le GPU à acheter si vous voulez la meilleure expérience 4K du moment – même si même cela aura parfois du mal à atteindre 60 images par seconde avec des paramètres maximum dans certains des jeux les plus exigeants d’aujourd’hui. Pourtant, jusqu’à ce qu’AMD révèle ses cartes 4K Big Navi, c’est le GPU à acheter pour les perfectionnistes 4K en ce moment.

Offres de cartes graphiques AMD:

Offres AMD Radeon RX 5500 XT:

Lisez notre revue AMD Radeon RX 5500 XT pour plus d’informations

Aucun changement de prix cette semaine, mais la RX 5500 XT est toujours une carte graphique fantastique pour l’argent, offrant des performances 1080p brillantes sur des paramètres moyens à élevés dans tous les plus grands jeux d’aujourd’hui. Malgré ses prix statiques, il est toujours considérablement meilleur que ce qui se passe actuellement avec les cartes de la série GTX 16 de Nvidia, à la fois en termes de performances, et vous obtenez également une copie gratuite de Godfall.

Offres AMD Radeon RX 5600 XT:

Lisez notre revue AMD Radeon RX 5600 XT pour plus d’informations

Une légère augmentation au Royaume-Uni de 7 £ et un prix statique aux États-Unis pour la carte graphique ultime d’AMD pour les jeux 1080p cette semaine, mais c’est toujours un GPU exceptionnel qui fait exploser toutes les cartes Nvidia GTX série 16, à la fois en termes de performances et dans l’ensemble le rapport qualité prix. En fait, il est tout aussi rapide que le RTX 2060 plus cher de Nvidia, ce qui en fait un bien meilleur achat pour ceux qui ont un budget limité. De plus, vous obtenez deux jeux gratuits – Godfall et l’extension Shadowlands de WOW – au lieu d’un seul, et ce modèle Gigabyte est également livré (étrangement) avec un bon Just Eat de 15 £.

Offres AMD Radeon RX 5700: (NE PAS ACHETER)

Lisez notre revue AMD Radeon RX 5700 pour plus d’informations

Pas d’offres au Royaume-Uni cette semaine

Aucune offre aux États-Unis cette semaine

En vérité, AMD s’est plutôt tiré une balle dans son propre pied avec le RX 5700 maintenant que le RX 5600 XT presque aussi rapide est arrivé. Le RX 5700 est toujours une excellente carte pour les jeux 1080p de premier ordre et les performances moyennes à élevées de 1440p, mais lorsque son frère plus rapide et plus puissant, le RX 5700 XT n’est pas beaucoup plus (généralement, au moins), vous pouvez aussi bien dépensez le supplément et obtenez une carte plus rapide dans le processus. Bizarrement, il semble y avoir actuellement des pénuries de stock massives du RX 5700, ce qui a fait grimper les prix restants. Juste un autre signe qu’il n’est pas nécessaire d’acheter cette carte pour le moment.

Offres AMD Radeon RX 5700 XT:

Lisez notre revue AMD Radeon RX 5700 XT pour plus d’informations

Encore une baisse de 5 £ au Royaume-Uni cette semaine, mais aucun changement aux États-Unis. Meilleure carte graphique d’AMD pour les jeux 1440p, la RX 5700 XT est plus que capable de fournir 60 images par seconde avec des paramètres élevés à maximum à cette résolution, ainsi que plus de 60 images par seconde lorsque vous jouez à 1080p. Ce n’est pas aussi rapide que le RTX 2070 Super de Nvidia, mais il se rapproche beaucoup pour beaucoup moins d’argent – jetez simplement un coup d’œil à notre comparaison RTX 2070 vs RTX 2070 Super vs RX 5700 XT pour plus d’informations.

Lorsque vous achetez une nouvelle carte graphique, vous devez prendre en compte deux éléments importants: la résolution de votre moniteur et le type de paramètre de qualité que vous souhaitez viser lorsque vous jouez à des jeux. L’AMD Radeon RX 5600 XT est de loin la meilleure carte graphique 1080p pour les paramètres maximaux du moment, par exemple, mais la GeForce GTX 1660 de Nvidia ou la Radeon RX 5500 XT d’AMD sont également d’excellentes options budgétaires qui vous permettront d’obtenir des fréquences d’images fluides sur Paramètres moyens à élevés.

En ce qui concerne 1440p, mes meilleurs choix seraient le RX 5700 XT d’AMD ou le RTX 2070 Super de Nvidia pour un jeu à 60 ips sans faille avec des paramètres maximum à cette résolution, mais le RX 5600 XT d’AMD et le RTX 2060 de Nvidia vous feront également très bien si vous êtes satisfait de la qualité moyenne à élevée à cette résolution. Cela fait du RX 5600 XT une bonne carte pour le moment, surtout si vous avez actuellement un moniteur 1080p mais que vous envisagez de passer à un 1440p dans un proche avenir.

Si vous avez un moniteur 4K, en revanche, vous devriez probablement envisager un RTX 2080 / RTX 2080 Super au minimum absolu. Le RTX 2070 Super peut faire un bon coup de poing en 4K, mais uniquement sur les paramètres Low-Medium, donc si vous avez le budget, je recommanderais au moins un RTX 2080 dans ce cas.