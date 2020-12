Non, Jay Pharoah de SNL n’est pas à venir en Amérique malgré les rapports

Et j’ai vraiment insisté pour m’assurer qu’il ne faisait pas un peu non plus. Il avait l’air surpris d’entendre la question même posée et était très sérieux quand j’ai clarifié. Ainsi, malgré une série de sites Web rapportant, le comédien pourrait rejoindre un camarade Saturday Night Live anciens sur la comédie de haut niveau, il n’y est certainement pas. Mais il aurait certainement été intéressé s’il en avait eu l’occasion. Hé, de temps en temps, les informations de casting sont mal interprétées et passent entre les mailles du filet.